Более 190 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 195 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 227 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 116 человек — есть признаки ОРВИ, у 12 пневмония. У остальных 67 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах находятся 15 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 20 449 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 705, умерших 185.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.

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