Ледовые городки Томска готовы на 90%

10 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

В Томске завершается работа над ледовыми городками. Их готовность оценивается в 90%. Предполагается, что городки заработают с 13 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

В Октябрьском районе начат монтаж 4 ледовых городков. Один из самых больших — у ДК «Авангард». Здесь уже работает ледовый каток с пунктом проката, смонтированы две ледовые горки. В центре городка установлена 15-метровая искусственная ель. По вечерам на площадке работает праздничная иллюминация. К открытию подрядчик также установит светодиодные фигуры на ледовых подиумах с подсветкой.

«Еще до заключения муниципальных контрактов мы внесли в конкурсную документацию требования о соответствии национальным стандартам безопасности. Уклон горок не должен превышать 40 градусов, они должны быть оборудованы бортами высотой более 20 см. Городки должны быть освещены. Правила поведения на горках должны быть отпечатаны и размещены в непосредственной близости от них», — отметил на прошедшем сегодня выездном совещании исполняющий обязанности заместителя мэра Томска по безопасности Сергей Сладкин.

В парке отдыха «Белое озеро» готовятся к установке светодиодные фигуры и завершается работа над ледовыми горками. В этом году здесь залит самый большой природный каток в Томске на поверхности природного водоема. Его площадь 12000 кв.м. Сейчас каток работает в тестовом режиме. Также открыты пункты проката инвентаря. По вечерам включены светодиодные фигуры лебедей, которые стали изюминкой Белого озера и так полюбились всем горожанам. К концу недели подрядчик установит светящиеся фигуры «Феи» и на следующей неделе в парке будет смонтирована установка дополненной реальности.

В Ленинском районе Томска готовится к открытию городок по мотивам сказок В.Сутеева. Здесь уже построены большая и малая горки, лабиринт и ледовая чаша, завершен монтаж искусственной ели и ее оформление, установлен цоколь. В ближайшие дни здесь установят объемную конструкцию с циферблатом, полумесяцем, а также светодиодные сакуры на ледяных подиумах. В городке появятся и фигуры «Дед Мороз», «Снегурочка», «Кораблик», «Под грибом». Все работы планируется завершить до 13 декабря.

«Уже сегодня можно говорить о 90% готовности ледовых городков. К 13 декабря все они должны работать. Нужно ускорить темпы украшения города, но без потери качества. И конечно, с соблюдением всех требований безопасности, — отметил заммэра Томска по социальной политике Константин Чубенко. — Особое внимание мы уделяем работе лыжных баз и катков. На всех объектах должно быть освещение и музыкальное сопровождение. Подрядчики у нас проверенные, и, как мы убедились сегодня, горки установлены с соблюдением национальных стандартов».

Задача районных администраций — проконтролировать соблюдение санитарных требований, особенно в пунктах проката. Для этого власти планируют привлекать волонтеров, которые будут смотреть за соблюдением дистанции на горках.

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