Газпром почти вдвое снизит инвестиции в газификацию Томской области в следующие 5 лет

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

«Газпром» в 2021–2025 годах планирует инвестировать в газификацию Томской области 3,763 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании.

Соответствующее соглашение на новый пятилетний период подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор области Сергей Жвачкин.

Как сообщалось, инвестиции «Газпрома» в рамках программы газификации Томской области на 2016–2020 годы составят 6,647 млрд рублей.

Новое соглашение предусматривает завершение строительства ряда объектов для автономной газификации населенных пунктов, в том числе, комплекса по сжижению природного газа в Шегарском районе и пяти станций приема, хранения и регазификации газа. «Они позволят подать газ в село Вороновка Шегарского района и административные центры четырех районов — поселок Бакчар (Бакчарский район), село Кожевниково (Кожевниковский район), село Подгорное (Чаинский район) и село Тегульдет (Тегульдетский район)», — говорится в сообщении.

Кроме того «Газпром» построит межпоселковый газопровод в Асиновском районе и газопровод-связку от ГРС-2 в Томске до врезки в газопровод к поселку Мирный (Томский район). Также компания проведет техническое перевооружение ГРС «Чернореченский».

В свою очередь Томская область обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 6,9 тыс. домовладений, 46 котельных и предприятий.

Действующая программа газификации предусматривает строительство в Асиновском районе 500 км газораспределительных сетей и двух ГРС, газификацию около 10 тыс. домовладений, в Шегарском — строительство ГРС и газификацию около 1 тыс. домовладений, а также комплекса СПГ в селе Каргала.

«Благодаря особым отношениям томичей и газовиков, мы стремительно наверстываем упущенное в газификации территории. Приход экологичного и экономичного топлива в дома жителей области, на котельные предприятий снизит затраты людей и бизнеса на коммунальные ресурсы», — цитирует пресс-служба администрации Томской области главу региона Сергея Жвачкина.

По данным компании, на 1 января 2020 года уровень газификации Томской области составлял 13,6%, в том числе, в сельской местности — 15,2%.

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