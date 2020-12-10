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В Томске оштрафовали 4 нарушителей масочного режима

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Накануне, 9 декабря, в 111 организациях и магазинах Томска прошла проверка на соблюдение «масочного режима», в ходе которой были выявлены 4 нарушителя, сообщает пресс-служба мэрии.

Проверку в составе мобильных групп проводили сотрудники отделов потребительского рынка районных администраций с представителями полиции, региональными и федеральными ведомствами. В Ленинском районе проверено 34 торговых объекта, в Октябрьском — 29, в Кировском — 14, в Советском 30 объектов. Всего на территории Томска за минувшие дни прошло около 400 контрольных мероприятий.

Проверку прошли магазины канцелярских товаров, филиалы крупных торговых сетей, мелкие продуктовые павильоны, аптеки, парикмахерские и салоны красоты, автомойки, а также заведения общепита. Сотрудники администрации проверили наличие разметки социальной дистанции у касс, санитайзеров в местах массового пребывания людей, наличие защитных масок и перчаток у сотрудников магазинов и предприятий сферы услуг, соблюдение томскими предпринимателями рекомендаций Роспотребнадзора для салонов красоты, предприятий торговли и общественного питания.

По итогам проверки было составлено 4 протокола на посетителей торговых центров на отсутствие медицинской маски. Участники рейдов также провели профилактические беседы с томичами о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Напомним, в Томске и области «масочный режим» введен с 18 мая, с 9 октября меры по его соблюдению ужесточились. Томичи обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки или антисептики для обработки) в местах массового посещения (скопления) людей в закрытых помещениях, а также в общественном транспорте, легковом такси, при перевозке грузов автомобильным транспортом.

За нарушение мер предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Томске за отсутствие масок оштрафовали двух водителей и двух пассажиров маршруток.

Напомним, по последним данным за весь период пандемии в Томской области установлены 20 254 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 15 478, умерших 185.

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