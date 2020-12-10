МТС начнет продюссировать молодых музыкантов

10 декабря 2020 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

МТС запускает новый проект с актуальными и быстрорастущими артистами «Студия МТС Live». Формат проекта - серия коротких студийных выступлений и небольших интервью молодых и андеграундных артистов на площадке МТС Live и в официальных сообществах МТС в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба оператора, видео смогут смотреть абоненты любых операторов, а для клиентов МТС, кроме общедоступных записей, будет создаваться эксклюзивный контент – интервью, отдельно записанные песни и другие материалы с музыкантами.

Первой группой, выступление которой можно посмотреть в пилотном выпуске Студии МТС Live, стал новосибирский пост-панк дуэт «Буерак». В декабре 2020 года и на новогодних праздниках МТС планирует представить в новом студийном формате также группы и ssshhhiiittt! и Mirele.

В рамках проекта МТС предоставляет платформу, которая поможет связать аудиторию с артистом в формате выступления и презентации группы, что особенно актуально в период ограничений, связанных с пандемией. Если формат покажет свою востребованность, то до конца 2022 года МТС планирует сотрудничество с актуальными отечественными и иностранными исполнителями в Студии МТС Live. Подбор артистов для проекта будет осуществляться экспертной командой МТС Энтертейнмент на основе исследования рынка и с использованием подробного анализа аудитории исполнителей на основе Big Data МТС.

Новый формат работы с артистами позволит МТС Энтертеймент привлечь аудиторию на свои платформы, раскрыть музыкантов для широкой публики и развивать с ними в дальнейшем эксклюзивное сотрудничество, включая продюсирование сольных и фестивальных выступлений. Как крупный игрок на билетном рынке, МТС заинтересован в развитии этого направления.

«Мы тестируем новый проект, строим цифровой «мост» между аудиторией и артистами, и развиваем эксклюзивные форматы сотрудничества с музыкантами. Стратегия МТС Энтертейнмент направлена на работу с музыкальными коллективами всех жанров, так как абоненты МТС - многочисленны и имеют самые разные вкусы. Новый студийный формат позволит поддержать артистов, известных по клубным или фестивальным выступлениям. Они получат более широкую заинтересованную аудиторию и смогут в перспективе расширить количество своих живых выступлений, а мы продолжим изучение музыкальных сегментов, чтобы расширять список этих артистов для нашей аудитории, - отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. – Мы видим сильные перемены в отрасли и готовы экспериментировать и пробовать новые форматы, чтобы найти подходы и инструменты, которые позволят рынку развлечений расширять свою аудиторию».

Начиная с марта 2020 года, МТС организовала на платформе МТС Live 21 онлайн-концерт с известными артистами. Аудитория концертов превысила 60 миллионов просмотров.

«МТС Энтертейнмент» — дочерняя компания МТС, созданная для развития проектов в сфере развлечений и управления активами компании в этом сегменте. Компания определяет стратегическое развитие активов, координирует их взаимодействие, обеспечивает развитие синергий и экосистемных эффектов. В периметр управления «МТС Энтертейнтмент» вошли в том числе билетные сервисы «Тикетлэнд» и «Пономиналу», портал и приложение «МТС Live», проект МТС Live Arena и другие проекты.

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