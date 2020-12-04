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В Томске иномарка сбила женщину на «зебре»

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Вчера, 9 декабря, в Томске под колеса Audi A5 попала 38-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.10 на Иркутском тракте, 2. Здесь 23-летний водитель сбил женщину, которая, по предварительным данным, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (38-22) 79-53-00 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.

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