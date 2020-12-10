Томские ученые исследуют рений на вулкане Кудрявый

Учёные Томского госуниверситета, Института вулканологии и Института РАН ИГРМ участвуют в совместной экспедиции на остров Итуруп (Курильская гряда), где найдено единственное в России природное месторождение рения. Здесь они ищут способ ликвидации дефицита этого редкого металла, стратегически важного для авиакосмической и электронной промышленности, а также ВПК страны.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, исследователи провели отбор образцов, анализ которых поможет в оценке запасов редкого элемента и поиске рентабельных технологий его извлечения.

«Рений — крайне редкий тугоплавкий металл, без которого невозможно развитие современной электроники, авиапрома, космической промышленности и других областей, — говорит участница экспедиции, директор исследовательского центра САЕ „Транссибирский научный путь“ ТГУ Людмила Борило. — Уникальность данного элемента заключается в том, что при добавлении даже малого количества рения в сплавы их прочность, устойчивость к высоким температурам и коррозии существенно возрастает. Поэтому использование рения позволяет создавать прорывные продукты и технологии. Большинство месторождений рения сосредоточены в Казахстане, сейчас они используются Соединенными Штатами Америки».

Сейчас потребность в этом редком металле очень высока. Единственное его месторождение, известное на сегодня, находится на острове Итуруп на вулкане Кудрявый (ВИДЕО). Оно было обнаружено ещё в начале 1990-х, но в силу объективных причин до сих пор не освоено.

«Сложность заключается в том, что вулкан действующий, там очень высокие температуры, порядка 600-900 градусов, и химически агрессивная среда — говорит Людмила Борило. — Объёмы запасов рения пока не определены, как и выбор технологии, с помощью которой можно было бы извлекать требуемый элемент. Поэтому целью нашей экспедиции был отбор проб, анализ которых должен дать ответ на ряд вопросов. Во время экспедиции исследования проводились на полях вулкана Кудрявый: рениевом, молибденовом, низкотемпературном и на поле „купола“, а также в кальдере вулкана Кудрявый на горячем озере».

Отобраны образцы твёрдых пород с различных температурных полей и кальдеры вулкана, образцы фумарольных газов. Исследователям удалось найти минерал рениит, в состав которого входит рений. Были проведены замеры скорости и состава газов, выбрасываемых вулканом. Проведены исследования по осаждению редких металлов на различные пористые сорбционные материалы, а также ряд работ по электрохимическому осаждению металлов из газовой фазы вулкана. В настоящее время идут лабораторные исследования привезённых образцов. Результаты должны показать, какова концентрация рения, достаточна ли она для добычи и какие способы могут быть использованы, чтобы работа по их извлечению была рентабельной.

В ближайшем будущем ТГУ в партнерстве с Институтом вулканологии, Институтом РАН ИГРМ и другими заинтересованными сторонами разработает комплексный научно-технический проект по изучению и добыче рения. Наряду с этим в коллаборации с ведущими научными организациями РФ планируется создание научно-исследовательского центра «Рений» и международного исследовательского стационара ТГУ на острове Итуруп.

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