Томская область увеличила расходы на здравоохранение и газификацию в бюджете-2021 перед окончательным чтением

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2020 // Фото: duma.tomsk.ru

Томская область изыскала дополнительные средства на здравоохранение и газификацию по итогам работы согласительной комиссии, сообщила спикер думы Томской области Оксана Козловская в ходе публичных слушаний по проекту бюджета.

Как передает агентство «Интерфакс-Сибирь», проект бюджета Томской области на 2021 год был принят региональным парламентом в первом чтении в следующих пропорциях: доходы — 65,03 млрд рублей, расходы — 66,53 млрд рублей, дефицит — 1,5 млрд рублей или 2,3% от расходов.

По словам Козловской, в согласительную комиссию поступило порядка 80 предложений. По итогам ее работы доходы бюджета увеличились на 17,7 млрд рублей за счет федеральных поступлений, расходы выросли на 21,7 млрд рублей.

«В приоритете остается отрасль здравоохранения. Со следующего года по решению президента начинает работать федеральная программа модернизации учреждений здравоохранения. Томская область получит на эти цели более 704 млн рублей из федерального бюджета, еще 34 млн добавлены на условиях софинансирования из областного бюджета», — сообщила Козловская.

Она отметила, что по итогам работы согласительной комиссии был поддержан ряд социально значимых инициатив депутатов. В частности, изыскано 50 млн рублей на софинансирование проекта газификации поселка Степановка в Томске, 40 млн рублей на модернизацию лифтов в медицинских учреждениях, 28,5 млн рублей на противопожарную безопасность учреждений образования.

Во втором (окончательном) чтении проект бюджета на 2021 год будет рассмотрен 24 декабря.

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