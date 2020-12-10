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В Томске в «Большом университете» разработали сетевую программу для преподавателей ДПО

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Томские вузы-участники проекта «Большой университет» создали сетевую модульную программу повышения квалификации преподавателей. Разработанный формат можно адаптировать под любую предметную область. В будущем он будет использован Большим университетом для запуска совместных программ по другим направлениям дополнительного профобразования (ДПО), сообщает пресс-служба ТГУ.

«Программа „Профессиональная деятельность преподавателя в условиях современного образования“ включает 12 модулей по трём направлениям, — рассказывает одна из разработчиков, директор Центра повышения квалификации и переподготовки ТГУ Светлана Велединская. — Каждый университет подготовил по два модуля, опираясь на те „зоны превосходства“ и лучшие кейсы, которые у него есть».

ТГУ взял на себя смешанное обучение в вузе, проектирование и реализацию новых курсов, ТПУ один из своих модулей посвятил формированию персональной образовательной среды преподавателя. Сотрудники СибГМУ в рамках своих модулей учат написанию грантовых заявок и менеджменту инноваций, ТУСУР обучает созданию интерактивного учебного контента.

Согласно правилам проекта каждый преподаватель, пришедший на сетевую программу, выбирает для себя один блок от своего вуза и два от других участников. Итоговый образовательный продукт, который каждый специалист создаёт в ходе обучения, он защищает на базе своего университета.

«К повышению квалификации преподаватели нередко относятся, как к формальности. Мы хотим показать им, что на самом деле повышение квалификации — это хорошая возможность для профессионального роста. Важно, что мы даем также возможность увидеть, как это делают в других вузах, — отмечает Светлана Велединская. — Новая программа позволяет участникам приобрести компетенции, которым ранее не учили, но сейчас они крайне необходимы. Например, время и эпидобстановка требуют от преподавателя умения эффективно проектировать образовательные продукты, миксовать онлайн и офлайн форматы обучения. Это участники осваивают в рамках модуля, посвящённого педдизайну. После того, как сложный этап минует, наше образование не станет прежним, оно будет строиться по новым принципам, которые требуют новых навыков. Мы помогаем их приобрести».

В процессе создания новой программы самой сложной задачей была отработка формата сетевого взаимодействия между большим количеством участников. Наладить его непросто даже между двумя организациями — в силу разницы используемых нормативных актов. В случае, когда в проект заходят сразу шесть университетов, это оказалось в разы сложнее. Успешно решить задачу удалось благодаря слаженной работе множества подразделений, самая большая нагрузка при этом легла на юридические службы вузов, занимавшиеся сетевыми вопросами онлайн. Вся работа над программой шла в режиме коротких онлайн-встреч, где обсуждались готовые предложения.

«Для сетевой программы было выбрано направление ДПО, поскольку оно представлено во всех вузах и является удобным для отработки нового формата, — говорит Светлана Велединская. — Теперь участники Большого университета смогут использовать разработанный механизм для создания и запуска программ по самым разным направлениям. Более того, опыт, полученный в процессе работы над сетевым форматом, мы конвертировали в технологию совместного онлайн-проектирования новых образовательных продуктов и программу для освоения этой технологии. Совместно с коллегами из ТУСУРа обучили уже 30 человек из 8-ми университетов России».

Новый курс прошли представители Горно-Алтайского государственного университета, ТУСУР, ТГУ, филиала ОмГПУ в г. Таре, Байкальского государственного университета, СФУ, Сибирской спасательно-пожарной академии МЧС, Волжского института экономики, педагогики и права.

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