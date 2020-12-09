В Томске начали строить первый дом под расселение аварийного жилья

9 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В Томске в пер.Целинном начались подготовительный работы по возведению десятиэтажного дома на 200 квартиру, куда переедут жители домов, расселяемых по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Подрядчиком по выполнению подготовительных работ стало СУ «ТДСК». До конца года компании предстоит выполнить на стройплощадке земляные работы и частично забить сваи. На эти цели из областного бюджета направлено 15,4 миллиона рублей», — цитирует замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто пресс-служба обладминистрации.

Вице-губернатор уточнил, что конкурс на проведение основной части строительных работ состоится в 2021 году. Объем финансирования проекта определится после принятия бюджета Томской области на следующий год.

Второй участок, где запланировано строительство жилья для расселения по госзаказу, расположен по ул. Федоровского в Томске. Сейчас подрядчик «Архитектурно-Конструкторская Мастерская-3» завершает проект планировки территории. Строительные работы также намечены на 2021 год.

По решению губернатора Сергея Жвачкина государственным заказчиком по исполнению программы расселения аварийного жилья является «Облстройзаказчик». Расселение и строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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