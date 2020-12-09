Сырная карамель из Томска вошла в топ-10 лучших продуктов на конкурсе «Вкусы России»

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2020 // Фото: russiantastes.ru

Томская сыроварня «Вкус сыра» добилась отличного результата в Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Их Степановская сырная карамель вошла в топ-10 лучших в номинации «Попробуй и полюбишь», где были представлены более 200 брендов, сообщают сыровары в своем аккаунте в Instagram.

«Когда мы узнали про конкурс, с большим воодушевлением принялись к нему готовиться, включили весь свой креатив. Сначала приготовили все материалы и, окрыленные, отправили их в администрацию региона. Там заявку приняли и направили на конкурс. Когда мы увидели, кто еще в нем участвует вместе с нами, стало немного не по себе: огромные пищевые комбинаты, у них по филиалу в каждом городе. Я подумала: „Боже мой, куда же я полезла, мы же там просто затеряемся“, — рассказывает Ольга Фокина. — И мы немного сникли. Не скажу, что опустили руки, но пыл поубавился. Но на каком-то этапе нам начали писать совершенно незнакомые люди в Instagram и WhatsApp, из Москвы, Хабаровска, Красноярска, говорили, что знают нас, болеют за нас, голосуют. И этот момент добавил сил, мы опять воодушевились».

По словам Ольги, это первый подобный масштабный конкурс, где томские сыровары выставили свою продукцию. В общей сложности, за сырную карамель проголосовали 1 692 человека.

«Очень хотелось победить. Мы столько сил в эту карамель вложили, столько любви. Сколько мы ее делаем, на протяжении всего это времени, мы получаем постоянно предложения в Instagram купить у нас рецепт. Мы отказываемся, какие бы не предлагали суммы, потому что это наша креативная фишечка, — рассказывает Ольга Фокина. — Нам сейчас главное, толчок бы получить после этого конкурса, который нас выведет на новый уровень. Пока мы работаем вдвоем с мужем, и нам тяжеловато. У нас очень много идей, проектов, среди них есть и уникальные. Мы даже решили уже, что обязательно презентуем их в следующем году. Я думаю, что в 2021 мы себя еще лучше покажем».

Степановская сырная карамель названа в честь купца Степана Сосулина, который в 1858 году открыл первую в Томске кондитерскую лавку. Идея её создания пришла томским сыроварам после прочтения статьи про кондитеров прошлого. Об этом сыровары сняли атмосферный ролик.

Степановская сырная карамель имеет цвет от светло-коричневого до насыщенно коричневого. По вкусу напоминает то ли ириску, то ли вареную сгущенку. В классический состав сырной карамели входит низкокалорийная рикотта, приготовленная по особой технологии, на молочной сыворотке, и совсем немного шоколада. Встречаются и вариации с различными орехами: самая популярная — с кедровым, которым так богата Сибирь.

Карамель легко намазать на печенье или брускетту или сделать из нее начинку для булочек, пирожных и тортов, поскольку она имеет хорошие термические свойства.

«Вкусы России 2020» — первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания, организованный Министерством сельского хозяйства РФ. На участие в нем было подано 508 заявок из 58 регионов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: