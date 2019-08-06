Сладкий Томск. История местной кондитерской промышленности в фантиках и фактах

6 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Как связаны конфеты и Томас Эдисон? Зачем томский купец Сосулин выращивал ананасы? Где в Томске продавали сладости до революции?

Об истории кондитерской промышленности в Томске нашему обозревателю рассказал научный сотрудник Музея истории города Александр Чуманов.

300 кур за пуд меда

Александр Чуманов, специалист по сладостям Музея истории Томска Фото: Вероника Белецкая

Сладкий вкус кондитерским изделиям на протяжении более чем двух столетий жизни Томска придавал не сахар как сейчас, а мед. Его на Руси умели промышлять из гнезд диких пчел, а впоследствии стали устраивать пасеки. Но в Сибири вплоть до конца XVIII века мед оставался привозным. Его поставляли в числе других российских товаров из европейской части государства.

В XVII веке поставляемые в Томский город купцами партии меда были небольшими — полпуда, пуд. А цены — запредельными. Например, в 1640 году пуд меда (16 кг) на томском рынке стоил 3 рубля. На эти деньги в России тогда можно было купить 40 пудов ржаной муки, или 5 пудов коровьего масла, или 5 четырехлетних бычков, или от 16 до 25 овец, или 3 сотни кур. В то же время годовой оклад томских служилых людей составлял от 4 до 8 рублей, и лишь у военно-административной верхушки достигал 20 — 30 рублей.

Согласно некоторым письменным источникам, можно утверждать, что самый первый сибирский мед был произведен в Томской губернии под Усть-Каменогорском. Произошло это событие благодаря служившему в тех местах полковнику Николаю Федоровичу Аршеневскому, который в конце 80-х — начале 90-х гг. XVIII века выписал из своего оренбургского имения колоды с пчелами и опытного пчеловода из башкир. Спустя два года он стал продавать размножившиеся пчелиные семьи крестьянам ближайших деревень, а беднякам и вовсе раздавал бесплатно.

В 1800 году томские мещане Василий Петров, Степан Дулетов, Дмитрий Ложников и Андрей Антипин приобрели пчел в окрестностях Усть-Каменогорска, что положило начало их разведению в Томском округе. С течением времени пчеловодство распространилось из Томской губернии в Енисейскую, и далее на восток Сибири. К началу ХХ века Сибирь превратилась в один из крупнейших по производству меда районов Российской империи.

Первые томские сладости

Бакалейный магазин купца Гадалова на Воскресенской горе, 1900 г. Фото: В.И. Соловкин. Из фондов ТОКМ

Первые упоминания о кондитерской промышленности Томска, которые мы нашли, не ранее середины XIX столетия.

В 1858 году в газете «Томские губернские ведомости» сообщалось, что кондитер Август Эрдгард предлагает услуги по изготовлению конфет, сиропов, лимонада, оршада, морса для питья, варенья ананасного, разных печений для шоколада и кофе, пирожных, желе кондитерского и пр. Все эти лакомства продавались свежими в лавке купца Сосулина на Юрточной горе (ныне здание на пр. Ленина, 62). По всей видимости, данная продукция изготавливалась из фруктов и ягод, произведенных на заимке Степана Егоровича Сосулина — Степановке. Известно, что купец владел роскошной оранжереей, в которой выращивались даже такие теплолюбивые тропические растения, как лимоны, апельсины, виноград, ананасы. И собственную плодоовощную продукцию он сбывал в городе в принадлежавшей ему лавке рядом со своим особняком. Поэтому, вероятно, кондитер А. Эрдгард либо работал по договору найма на купца Сосулина, или же был его партнером по бизнесу.

Так мог выглядеть томский мармелад Фото: Вероника Белецкая

Спустя несколько лет, в 1866 году, на весь Томск приходилось уже целых два кондитера. Малая численность представителей данной профессии, судя по всему, объяснялась не столько дороговизной сырья, сколько необходимостью иметь специальное образование. В то время его невозможно было получить в Сибири. И во многом лишь благодаря дипломированным кондитерам из Европы и западных российских губерний стало возможным открытие кондитерских предприятий за Уралом.

В XIX веке встречаются первые сообщения о производстве пряников в Томске. Так, в конце 1880-х гг. здесь действовали пряничные заведения К.А. Андреева, Т.М. Игнатова и И.Е. Тихонова.

Реклама фабрики Тихонова Сибирский торгово-промышленный календарь за 1905 год

Крупнейшим из них было предприятие купца 2-й гильдии Кузьмы Андреевича Андреева, размещавшееся на ул. Иркутской (ныне ул. Пушкина). Предприятие, на котором трудилось 8 человек, давало ежегодную прибыль в 1 тысячу рублей.

Несмотря на то что, конфеты в Томске изготавливали отдельные кондитеры как минимум с 1850-х годов, их массового производства долгое время не было. Местные купцы вынуждены были, как и прежде, заказывать конфеты в крупных городах Европейской России, главным образом в Москве.

Шоколадная «Реформа»

Из экспозиции в музее истории Томска Фото: Вероника Белецкая

Первые конфетные фантики появились намного позднее самих конфет. В течение многих веков эти сладости делали без упаковки. Конфеты, изготавливавшиеся кустарным способом, были весьма дорогим лакомством. Но богатые люди, которые только и могли наслаждаться их вкусом, считали совершенно излишним заворачивать конфеты в фантики. В европейских странах, например, конфеты выкладывали в стеклянные вазочки и фарфоровые блюдца, из которых их доставали специальными щипчиками. Позже для их хранения и перевозки стали использовать изящные коробочки — бонбоньерки (с французского bonbon — конфета).

Емкости для сладостей Фото: Вероника Белецкая

Конфетная обертка появилась лишь в середине XIX века. Первое время ее качество было довольно низким: на обычной бумаге ставилась печать с названием конфеты и фамилией производителя. Первые изображения в виде фабричных зданий заключались в медальон с растительными мотивами, что было позаимствовано из оформления семейных фотоальбомов. Шоколадные конфеты дополнительно заворачивались в фольгу, как правило, того же цвета, что и начинка лакомства. В 1872 году американский изобретатель и предприниматель Томас Алва Эдисон придумал парафинированную бумагу для телеграфной ленты. Это изобретение заинтересовало кондитеров, и вскоре они стали использовать его для упаковки конфет.

Народное название обёртки — «фантик» — происходит от польского слова fant (немецкий вариант Pfand), что означает «залог».

Годом рождения российских фантиков принято считать 1861-й, когда было отменено крепостное право, и первые обертки для конфет с названием «Воля», «Реформа», «Освобождение крестьян» и другие были посвящены именно этому событию.

Тихонов, Бронислав и другие

В высокой банке — монпансье фабрики Тихонова Фото: Вероника Белецкая

Первая томская конфетная фабрика принадлежала компании «Н.А. Толкачев и Ко». Упоминание о фабрике, производившей карамель, монпансье, бульдегомы, пеперементы, встречается на страницах «Сибирской газеты» за 1888 г. Известно, что предприятие работало на заказ, а спрос на его продукцию превосходил все ожидания.

Упоминание о фабрике Толкачева «Сибирская газета», 1888 год

В конце XIX века наладили выпуск продукции самые крупные кондитерские предприятия дореволюционного Томска. В 1895 году открыл свою конфетно-пряничную фабрику на ул. Обрубной, 8 купец Иван Георгиевич (Егорович) Тихонов. Более 20 лет это заведение обеспечивало сладкими товарами жителей Томска.

Здание фабрики Тихонова на Обрубе в разные годы: начало ХХ века, 1960-1970, 1980-е, 2010-е

В августе 1899 года в доме по ул. Магистратской, 4 (сейчас ул. Р. Люксембург) открыл свою кондитерскую мастерскую варшавский мещанин Бронислав Вильгельмович Бородзич. Позднее им был учрежден торговый дом «Б.В. Бородзич и Ко», в котором он стал членом-распорядителем. К приезду в Томск Б. Бородзич уже имел специальное образование кондитера и предпринимательский опыт. Все его производство первоначально разместилось в четырех помещениях, где на простейшем оборудовании несколько человек кустарно производили конфеты, шоколад, печенье, консервированные в сахарном сиропе ягоды и фрукты, мороженое.

Этикетка продукции кондитерской фабрики "Бронислав". г. Томск // ЦДНИ ТО. - Ф. 1. - Оп. 1. - Д. 1287. - Л. 45об. Фото: ЦДНИ ТО

В 1905 году предприниматель установил в своем заведении паровые котел и двигатель. С этого времени предприятие начало свой отсчет как фабрика, получившая название по имени владельца «Бронислав».

Конфеты фабрики «Бронислав» Фото: Вероника Белецкая

В 1911 году Б. Бородзич приобрел участок земли на Татарском переулке, 18 (ныне ул. Трифонова), где устроил паровую конфетно-шоколадную фабрику, оснащенную самым современным по тем временам оборудованием. В начале 1910-х годов годовой оборот фабрики Бородзича в среднем составлял 85 тысяч рублей, а численность рабочих — 40 человек, доходя в последующие годы до 70. Фирма Б.В. Бородзича, кроме фабрики, владела разветвленной сетью булочных, кондитерских и магазинов в Томске, через которые сбывала свою продукцию. Высокое качество кондитерских изделий фирмы было отмечено большой золотой медалью в 1911 году на Первой Западно-Сибирской выставке в Омске.

1. Реклама фабрики «Бронислав». 2. Образцы упаковки конфет фабрики «Бронислав» и фабрики Тихонова Путеводитель по Томску и его окрестностям, 1907 г.

В 1920 году фабрика была национализирована, а бывший владелец был приговорен к заключению в лагере, но позднее освобожден.

Появление кондитерских предприятий в Томске во второй половине XIX века обусловлено во многом революцией сахарного производства в стране. К этому времени в европейской части Российской империи уже действовали десятки сахарных заводов, работавших на отечественном сырье. Это привело к значительному падению цены сахара, и позволило предпринимателям перейти к высоким объемам производства.

В начале ХХ века в Томске кроме предприятий Б.К. Бронислава и И.Г. Тихонова действовали и другие конфетно-пряничные фабрики: А.И. Селезнева, Ф.И. Деева, С.С. Зазвонова, П.В. Иванова, «Вытнова В. с сыном Петром».

Страницы книги Э. Майданюка «Из жизни фантиков» Фото: Вероника Белецкая

Российские кондитеры старались облечь свои изделия в самую яркую, красивую и оригинальную упаковку — это требовала возросшая конкуренция. В оформлении принимали участие выдающиеся художники того времени: Иван Билибин, Константин Сомов, братья Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Сергей Ягужинский, Борис Зворыкин и многие другие.

Образцы дореволюционных фантиков Фото: Вероника Белецкая

На фантиках царской эпохи часто изображали царских особ, великих писателей, русских красавиц, сказочных героев, народных героев, детей, животных.

Конфетные обертки томских фабрик Из коллекции музея истории Томска

В начале ХХ века в оформлении возобладал популярный тогда стиль «модерн». Обертки также приобрели просветительскую и развлекательную функции. Нередко их иллюстрировали таблицей умножения, азбукой, загадками, пословицами, гороскопами.

Конфетные обертки «по случаю» Фото: Томский Обзор

Важное место в оформлении заняли юбилейные события: 1911 год — 50-летие отмены крепостного права, 1912 — 100-летие Отечественной войны 1812 года, 1913 — 300 лет династии Романовых.

Советское возрождение

Страницы книги Э. Майданюка «Из жизни фантиков» Фото: Вероника Белецкая

После революции и гражданской войны наблюдался упадок в кондитерской индустрии Томска. Но в годы нэпа началось медленное восстановление. В 1925 году на базе фабрики Бронислава артелью инвалидов была образована кондитерская фабрика «Профинтерн», которая почти сорок лет обеспечивала своими изделиями томичей.

Столовая фабрики Профинтерн 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

В конце двадцатых годов в Степановке была организована мастерская для оказания материальной поддержки беспризорным детям. В 1928 году она была переименована в государственную кондитерскую фабрику «Красная Звезда». В следующем 1929 году фабрика переехала на ул. Сибирскую в здание, где ранее размещалась кожевенная мастерская купца Шамарина. Здесь же были возведены новые производственные корпуса.

В 1962 году фабрику объединили с предприятием «Красная Звезда», выросшим из мастерской для помощи беспризорникам. А в 1966 году здесь начали выпускать конфеты «Птичье молоко», которые и теперь являются одним из символов нашего города. От названия «Птичье молоко» томская фабрика была вынуждена отказаться в 2009 году, когда права на этот бренд перешли к холдингу «Объединенные кондитеры» (фабрики «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и «Бабаевский»). После этого томское суфле несколько раз переименовывалось. Сейчас владелец фабрики, холдинг КДВ, выпускает их под названием «Томские классические».

​​​​​ ​​​​​

1. Измельченик шоколада на фабрике «Красная Звезда» 2. Совещание на этом же предприятии 3. Работницы на производстве, «Красная Звезда», 1960-1970-е г.г. Фото: Из архива фабрики

После революции с оберток исчезли названия, напоминавшие о старом времени, например, исчезла любимая многими карамель «Царская». Появились новые наименования в духе времени: «Октябрь», «Пионер», «Крестьянская».

Художественные достоинства советской обертки поначалу выглядели довольно бледно, пока новая власть не разглядела в ней важное орудие идеологии и пропаганды. Характерной особенностью оформления 1920-1930-х годов стали лозунги и призывы. Новые праздники, яркие события находили свой отклик на обертках: юбилей революции, 1 Мая, 7 Ноября, полет в космос и т. д.

Конфеты с характерными приметами эпохи Фото: Томский Обзор

С началом космической эры в СССР начали выпускаться конфеты «Космос», «Космическая», «К звездам» и др. В начале шестидесятых — в годы правления Никиты Хрущева — появились конфеты «Чудесница» с изображением кукурузы. Фантики превратились в самое многотиражное средство коммуникации.

Фантики конфет фабрики «Красная Звезда» 1960-1970-х годов

В 80-е годы многие фантики от конфет утеряли былую яркость. Они обладали невыразительным дизайном и не рассчитывали всерьез бороться за сердца покупателей. Белый фон, невыразительный принт в две-три краски, плохое качество печати. Все изменилось после распада Советского Союза - но это уже тема для отдельного обзора.

Этим летом в Томске вышла книга известного краеведа Эдуарда Майданюка «Из жизни фантиков». Она посвящена истории конфетных оберток, в том числе, и в Томске. Книгу выпустило издательство Курсив, ранее в нем выходила книга Э. Майданюка «Сады и парки Томска».



Сегодня увидеть многие из старинных фантиков и конфетных упаковок можно на выставке «Пальчики оближешь! История конфетного фантика» в Музее истории Томска. Подробнее о представленных там экспонатах можно прочитать в статье Сто лет конфет. Как в томской семье собрали уникальную коллекцию фантиков.

Текст: Елена Клевцова

Тэги/темы: