Сто лет конфет. Как в томской семье собрали уникальную коллекцию фантиков
Однажды в Музей истории Томска принесли коллекцию конфетных фантиков, которая хранилась в томской семье больше ста лет.
А в запасниках музея к тому времени уже было замечательное собрание старинной жестяной упаковки для сладостей. Из объединения этих двух коллекций и родилась выставка «Пальчики оближешь! История конфетного фантика». Прогуляться по ней мы приглашаем вас сегодня.
Семейные реликвии
Тетрадь с фантиками передали Музею истории Томска близкие журналиста «Красного знамени» Александра Бережкова, ушедшего из жизни в 2015 году. Необычную коллекцию как реликвию хранили в семье несколько поколений.
Петр Николаевич Бережков приехал в Томск после окончания историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета и приступил к работе инспектором в Алексеевском реальном училище. Судя по датам некоторых оберток, первые фантики наклеили в тетрадку именно в его семье.
В 1903 году Петр Николаевич становится первым директором только что открытого в Петропавловске реального училища, где он также преподавал русский язык. Действительный статский советник, он был награжден орденами Святого Владимира 3 степени, Святой Анны 2 степени, Станислава 2 степени и медаль в память царствования Императора Александра III.
Сын Петра Николаевича, Ростислав Петрович, в переломном 1917-м, завершив обучение в Петроградском университете, вернулся в Сибирь. Он был одним из организаторов Томской станции защиты растений от вредителей (заведующим — с 1921 по 1934 гг.) В 1927 году Ростислав Петрович — в Томском госуниверситете. Доцент кафедры зоологии беспозвоночных, а затем — заведующий этой кафедрой. За 35 лет научной деятельности известный сибирский энтомолог совершил 17 экспедиций для изучения вредных насекомых и организации борьбы с ними. Был награжден орденом Ленина и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в 1961-м.
Коллекция фантиков в дальнейшем передавалась из поколения в поколение — в семью журналиста-краснознаменовца Бориса Ростиславовича Бережкова. Позднее в семью его сына — Александра Борисовича Бережкова. Однако на страницах тетради новые фантики уже не появлялись…
Вторая жизнь коллекции
По словам научного сотрудника Музея истории Томска Александра Чуманова, коллекция фантиков уникальна тем, что в ее составе представлены отечественные конфетные обертки двух разных эпох: дореволюционной и советской. В собрании есть образцы не только из крупнейших городов европейской России, но и, что особенно ценно, томских фабрик. Имеются в коллекции и обертки иностранного производства, отпечатанные в Австрии (г. Вена).
— Всего коллекция насчитывает 376 единиц хранения, — рассказывает Александр Чуманов, — Из них более 60 — обертки томских фабрик: фирмы «Бронислав» и ее наследницы фабрики «Профинтерн», а также фабрики томского купца И.Г. Тихонова.
Производителями большинства фантиков являются типо-литографии городов Российской империи и СССР, в основном Москвы, Санкт-Петербурга (Петрограда, Ленинграда), Екатеринбурга, Харькова, Вильно и Омска. Например, фантики для фабрики «Бронислав» печатались на типографских предприятиях г. Москвы (типо-литографии И.Д. Худякова и В.Н. Шушунина) и г. Вильно (типо-литографии «И. Мац и Ко» и «Рубинштейн»). Обертки для предприятия И.Г. Тихонова выпускались типо-литографиями г. Москвы («Печатник»), г. Екатеринбурга («А.Н. Судаков») и г. Вильно («Найшуль и Беренштейн»).
При поступлении в Музей сохранность фантиков вызывала опасение — они нуждались в срочной реставрации: краски начали выцветать, а от силикатного клея, точнее щелочей, входящих в его состав, бумага начала желтеть и деформироваться. Поэтому сотрудники Музея передали фантики реставратору ТГУ Веронике Журавлевой. В процессе восстановительных работ они были отделены от первоначальной основы — подшивки листов «Списка на выдачу жалования нижним чинам» царской армии — очищены от клея, пыли и грязи.
После успешной реставрации сотрудники Музея решили организовать выставку, чтобы все томичи и гости города смогли познакомиться с этой раритетной коллекцией.
Ларчик откройся!
Идеальным дополнением к коллекции фантиков стала старинная жестяная упаковка для сладкого, которую несколько лет по крупицам собирали сотрудники музея.
— Что-то нашла в гостях у знакомых и уговорила передать нам. Что-то выкупили у коллекционеров. Однажды увидела очень интересную бонбоньерку на одной из кафедр госуниверситета, она принадлежала известному профессору. Договорились… Что-то встречалось в самых неожиданных местах, — рассказывает директор Музея истории Томска Наталья Суркова.
Долгое время оригинальные баночки и коробки украшали купеческую лавку музея, создавая особую атмосферу эпохи. Но посетители не могли увидеть их во всем многообразии.
Зимой фонды музея пополнились уникальной коллекцией конфетных фантиков, самые ранние из которых относятся к концу XIX — началу XX века. Причем, многие из них служили упаковкой для сладостей томских кондитеров.
Тогда-то и возникла идея сделать общую выставку, представив в одном месте все многообразие экспонатов. И сегодня баночки для сахара, мармелада, леденцов и монпансье, а также конфетные коробки различных форм, оформленные причудливо в стиле эпохи, могут подробно рассмотреть все желающие.
Коллективный креатив
— Перед нами встала непростая задача — как, обеспечив сохранность и безопасность экспонатов, познакомить посетителей с их многообразием, — рассказывает художник-декоратор Музея истории Томска Екатерина Юшкеева. — Вместе с коллегой Людмилой Панаркиной у нас возникла идея сделать фотообои из фантиков, самых интересных по дизайну, сюжету, оригинальному исполнению… Помните, раньше, в детстве, многие вырезали красивые крышки от коробочек конфет и собирали их, иногда оформляли ими часть интерьера дома или дачи. Мы захотели воссоздать ту особую атмосферу детства, сказки… В реализации этой задумки нам помогла Мария Пономарчук, заведующая экспозицией, которая сделала макет обоев. Каждый фантик, каждая кнопочка на макете выглядят невероятно реалистично.
А оригиналы фантиков размещены в альбомах. Часть сладкой упаковки посетители могут рассмотреть, листая страницы с защитной пленкой.
Любая выставка тем привлекательнее, чем больше на ней экспонатов, чем эклектичнее представленные предметы. И здесь развернулась фантазия организаторов — художников-декораторов Екатерины Юшкеевой и Людмилы Панаркиной. На полочках импровизированного буфета, спроектированного специально к этой выставке, обосновались драконы-щелкунчики для грецких орехов, загадочные бульдегомы, макеты дореволюционных конфет и печенья... Внимательного зрителя заинтересуют и старинные рецепты сладостей, и образцы рекламы, и набор компании «Нестле» — бумажная кукла с одеждой как приложение к лакомству.
«Поделись фантиком!»
С таким призывом обращаются ко всем неравнодушным томичам сотрудники Музея истории Томска и приглашают поучаствовать в пополнении музейной коллекции фантиков и другой кондитерской упаковки дореволюционного и советского периодов.
Вдруг в вашей семье хранятся обертки шоколада, любимых конфет или иных сладостей разных лет, а также необычные варианты упаковки для кондитерской продукции? Они могли бы не только пополнить музейные фонды, но и «выйти» к самому широкому и благодарному кругу зрителей.
Поделиться фантиками и не только вы можете в любой день (кроме понедельника) в часы работы музея, обратившись на первом этаже к администратору.
P.S. При подготовке к выставке сотрудники Музея столкнулись с рядом вопросов. Когда же зародилась кондитерская промышленность в Томске? Существовала ли она в ранней истории города? Ответы на них в следующем материале «Томского обзора» в интервью с научным сотрудником Музея истории Томска Александром Чумановым.
Текст: Елена Клевцова
Фото: Вероника Белецкая