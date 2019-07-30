Сто лет конфет. Как в томской семье собрали уникальную коллекцию фантиков

30 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Однажды в Музей истории Томска принесли коллекцию конфетных фантиков, которая хранилась в томской семье больше ста лет.

А в запасниках музея к тому времени уже было замечательное собрание старинной жестяной упаковки для сладостей. Из объединения этих двух коллекций и родилась выставка «Пальчики оближешь! История конфетного фантика». Прогуляться по ней мы приглашаем вас сегодня.

Семейные реликвии

В коллекции Бережковых — фантики дореволюционной эпохи и советского времени Фото: Вероника Белецкая

Тетрадь с фантиками передали Музею истории Томска близкие журналиста «Красного знамени» Александра Бережкова, ушедшего из жизни в 2015 году. Необычную коллекцию как реликвию хранили в семье несколько поколений.

Петр Николаевич Бережков приехал в Томск после окончания историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета и приступил к работе инспектором в Алексеевском реальном училище. Судя по датам некоторых оберток, первые фантики наклеили в тетрадку именно в его семье.

Поздравительный адрес Петру Бережкову от сослуживцев Из семейного архива

В 1903 году Петр Николаевич становится первым директором только что открытого в Петропавловске реального училища, где он также преподавал русский язык. Действительный статский советник, он был награжден орденами Святого Владимира 3 степени, Святой Анны 2 степени, Станислава 2 степени и медаль в память царствования Императора Александра III.

Сын Петра Николаевича, Ростислав Петрович, в переломном 1917-м, завершив обучение в Петроградском университете, вернулся в Сибирь. Он был одним из организаторов Томской станции защиты растений от вредителей (заведующим — с 1921 по 1934 гг.) В 1927 году Ростислав Петрович — в Томском госуниверситете. Доцент кафедры зоологии беспозвоночных, а затем — заведующий этой кафедрой. За 35 лет научной деятельности известный сибирский энтомолог совершил 17 экспедиций для изучения вредных насекомых и организации борьбы с ними. Был награжден орденом Ленина и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Умер в 1961-м.

Три поколения Бережковых: 1) Ростислав Петрович; 2) Борис Ростиславович; 3) Александр Борисович Из семейного архива

Коллекция фантиков в дальнейшем передавалась из поколения в поколение — в семью журналиста-краснознаменовца Бориса Ростиславовича Бережкова. Позднее в семью его сына — Александра Борисовича Бережкова. Однако на страницах тетради новые фантики уже не появлялись…

Из коллекции Бережковых Фото: Вероника Белецкая

Вторая жизнь коллекции

Историк Александр Чуманов Фото: Вероника Белецкая

По словам научного сотрудника Музея истории Томска Александра Чуманова, коллекция фантиков уникальна тем, что в ее составе представлены отечественные конфетные обертки двух разных эпох: дореволюционной и советской. В собрании есть образцы не только из крупнейших городов европейской России, но и, что особенно ценно, томских фабрик. Имеются в коллекции и обертки иностранного производства, отпечатанные в Австрии (г. Вена).

— Всего коллекция насчитывает 376 единиц хранения, — рассказывает Александр Чуманов, — Из них более 60 — обертки томских фабрик: фирмы «Бронислав» и ее наследницы фабрики «Профинтерн», а также фабрики томского купца И.Г. Тихонова.

История томской кондитерской промышленности Фото: Вероника Белецкая

Производителями большинства фантиков являются типо-литографии городов Российской империи и СССР, в основном Москвы, Санкт-Петербурга (Петрограда, Ленинграда), Екатеринбурга, Харькова, Вильно и Омска. Например, фантики для фабрики «Бронислав» печатались на типографских предприятиях г. Москвы (типо-литографии И.Д. Худякова и В.Н. Шушунина) и г. Вильно (типо-литографии «И. Мац и Ко» и «Рубинштейн»). Обертки для предприятия И.Г. Тихонова выпускались типо-литографиями г. Москвы («Печатник»), г. Екатеринбурга («А.Н. Судаков») и г. Вильно («Найшуль и Беренштейн»).

Конфеты «Забава», выпускавшиеся фабрикой Тихонова Фото: Вероника Белецкая

При поступлении в Музей сохранность фантиков вызывала опасение — они нуждались в срочной реставрации: краски начали выцветать, а от силикатного клея, точнее щелочей, входящих в его состав, бумага начала желтеть и деформироваться. Поэтому сотрудники Музея передали фантики реставратору ТГУ Веронике Журавлевой. В процессе восстановительных работ они были отделены от первоначальной основы — подшивки листов «Списка на выдачу жалования нижним чинам» царской армии — очищены от клея, пыли и грязи.

После успешной реставрации сотрудники Музея решили организовать выставку, чтобы все томичи и гости города смогли познакомиться с этой раритетной коллекцией.

Рецепт сладостей «Тра-ля-ля» Фото: Вероника Белецкая

Ларчик откройся!

Общий вид экспозиции Фото: Вероника Белецкая

Идеальным дополнением к коллекции фантиков стала старинная жестяная упаковка для сладкого, которую несколько лет по крупицам собирали сотрудники музея.

— Что-то нашла в гостях у знакомых и уговорила передать нам. Что-то выкупили у коллекционеров. Однажды увидела очень интересную бонбоньерку на одной из кафедр госуниверситета, она принадлежала известному профессору. Договорились… Что-то встречалось в самых неожиданных местах, — рассказывает директор Музея истории Томска Наталья Суркова.

Из музейной коллекции жестяной упаковки Фото: Вероника Белецкая

Долгое время оригинальные баночки и коробки украшали купеческую лавку музея, создавая особую атмосферу эпохи. Но посетители не могли увидеть их во всем многообразии.

Коробка из-под халвы Фото: Вероника Белецкая

Зимой фонды музея пополнились уникальной коллекцией конфетных фантиков, самые ранние из которых относятся к концу XIX — началу XX века. Причем, многие из них служили упаковкой для сладостей томских кондитеров.

Тогда-то и возникла идея сделать общую выставку, представив в одном месте все многообразие экспонатов. И сегодня баночки для сахара, мармелада, леденцов и монпансье, а также конфетные коробки различных форм, оформленные причудливо в стиле эпохи, могут подробно рассмотреть все желающие.

Ваза для сахара, щипцы и заварник Фото: Вероника Белецкая

Коллективный креатив

— Перед нами встала непростая задача — как, обеспечив сохранность и безопасность экспонатов, познакомить посетителей с их многообразием, — рассказывает художник-декоратор Музея истории Томска Екатерина Юшкеева. — Вместе с коллегой Людмилой Панаркиной у нас возникла идея сделать фотообои из фантиков, самых интересных по дизайну, сюжету, оригинальному исполнению… Помните, раньше, в детстве, многие вырезали красивые крышки от коробочек конфет и собирали их, иногда оформляли ими часть интерьера дома или дачи. Мы захотели воссоздать ту особую атмосферу детства, сказки… В реализации этой задумки нам помогла Мария Пономарчук, заведующая экспозицией, которая сделала макет обоев. Каждый фантик, каждая кнопочка на макете выглядят невероятно реалистично.

А оригиналы фантиков размещены в альбомах. Часть сладкой упаковки посетители могут рассмотреть, листая страницы с защитной пленкой.

Фотообои и оригиналы Фото: Вероника Белецкая

Любая выставка тем привлекательнее, чем больше на ней экспонатов, чем эклектичнее представленные предметы. И здесь развернулась фантазия организаторов — художников-декораторов Екатерины Юшкеевой и Людмилы Панаркиной. На полочках импровизированного буфета, спроектированного специально к этой выставке, обосновались драконы-щелкунчики для грецких орехов, загадочные бульдегомы, макеты дореволюционных конфет и печенья... Внимательного зрителя заинтересуют и старинные рецепты сладостей, и образцы рекламы, и набор компании «Нестле» — бумажная кукла с одеждой как приложение к лакомству.

Экспонаты выставки Фото: Иван Иванов

«Поделись фантиком!»

С таким призывом обращаются ко всем неравнодушным томичам сотрудники Музея истории Томска и приглашают поучаствовать в пополнении музейной коллекции фантиков и другой кондитерской упаковки дореволюционного и советского периодов.

Вдруг в вашей семье хранятся обертки шоколада, любимых конфет или иных сладостей разных лет, а также необычные варианты упаковки для кондитерской продукции? Они могли бы не только пополнить музейные фонды, но и «выйти» к самому широкому и благодарному кругу зрителей.

Поделиться фантиками и не только вы можете в любой день (кроме понедельника) в часы работы музея, обратившись на первом этаже к администратору.

P.S. При подготовке к выставке сотрудники Музея столкнулись с рядом вопросов. Когда же зародилась кондитерская промышленность в Томске? Существовала ли она в ранней истории города? Ответы на них в следующем материале «Томского обзора» в интервью с научным сотрудником Музея истории Томска Александром Чумановым.

Текст: Елена Клевцова

Фото: Вероника Белецкая

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