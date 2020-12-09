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Томское УФАС уличило регоператора вывоза ТКО «Спецавтохозяйство» в допначислениях сверх тарифа на почтовые расходы

Судебные дела, Томские новости, тариф превышение деньги вывоз мусора Томское УФАС уличило регоператора вывоза ТКО «Спецавтохозяйство» в допначислениях сверх тарифа на почтовые расходы

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Томской области уличило УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» (САХ, региональный оператор по работе с коммунальными отходами) в начисление дополнительной платы сверх установленного тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу УФАС.

На действие коммунального предприятия в ФАС пожаловался одно из томских ТСЖ. Согласно обращению, с марта 2020 года в счетах САХ для ТСЖ, ЖСК и домов с непосредственным управлением появилась строка «почтовые расходы».

«Региональный оператор включил в квитанции оплату почтовых услуг на направление счета в размере 69,19 рубля. Данная сумма взималась сверх установленного тарифа на услуги по обращению с ТКО», — говорится в сообщении.

«Спецавтохозяйство» в пояснении указало, что данные расходы не предусмотрены тарифом для категории «население», поскольку ТСЖ расценивается как юридическое лицо.

При этом комиссия регионального УФАС пришла к выводу, что ТСЖ не могут быть источниками появления ТКО, поскольку ими являются жильцы домов.

«Спецавтохозяйство», взимая сверх тарифа расходы на почтовые услуги, получает деньги за доставку счетов на вывоз мусора дважды: один раз с жителей дома, так как эти затраты уже заложены в тариф, а во второй раз — также с жителей дома — членов ТСЖ, так как именно они финансирует работу ТСЖ», — отметили в региональном УФАС.

Ведомство пришло к выводу, что региональный оператор нарушил установленные нормативные акты порядка ценообразования. Предприятию выдано предписание о прекращении нарушения. Кроме того САХ обязали перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от выставления дополнительных счетов на почтовые расходы.

САХ зарегистрировано в 1993 году, принадлежит администрации Томска. С 1 июля 2019 года компания выполняет функции регионального оператора по обращению с твердыми отходами в Томске и Томском районе. Ранее предприятие занималось содержанием улично-дорожной сети, уборкой мусора и снега в региональном центре. Кроме того предприятие в 2015–2017 годах получило 91,5% средств от госконтрактов на ремонт дорог в Томске.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка предприятия составила 653,5 млн рублей, чистый убыток — 42,2 млн рублей.

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