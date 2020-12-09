С пятницы в Томской области начнется вакцинация от COVID-19

9 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томскую область поступила 1 000 доз двухкомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник V». С пятницы, 11 декабря, в регионе начнется вакцинация населения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Вакцина с соблюдением обязательных требований по условиям хранения размещена в Томске на складе одной из медицинских организаций. В течение недели препарат будет доставлен во все муниципалитеты.

В вакцинации от COVID-19 будет задействовано около 30 медицинских организаций.

«В первую очередь прививка будет предложена медицинским работникам, входящим в группу риска. Затем ее смогут поставить другие медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники полиции. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет», - сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Поставить прививку необходимо в два этапа с промежутком в 21 день. Процедура будет проводиться по предварительной записи. Перед вакцинацией медработник определит отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

Гам-КОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V» — двухкомпонентная векторная вакцина против COVID-19, разработанная совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Томская область готова к вакцинации. В частности, с федерацией полностью согласованы места поставки, места распределения самой вакцины, в том числе и в районах области будут опорные пункты.

Напомним, по последним данным, в Томской области установлены 20 057 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 269.

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