До конца года в Томскую область доставят вакцину от COVID-19

2 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Поставка вакцины от коронавирусной инфекции в Томскую область ожидается до конца 2020 года. Регион готов к вакцинации. Об этом на прошедшем сегодня брифинге рассказал замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

«На текущий момент с федерацией полностью согласованы места поставки, места распределения самой вакцины, в том числе и в районах области будут опорные пункты. На сегодняшний день мы коллегам дали информацию о готовности по логистике. Ожидаем поставку как минимум для того, чтобы инициировать масштабную кампанию», — сообщил Иван Деев.

Он также уточнил, что пункты вакцинации будут работать во всех муниципалитетах региона. Кроме того, для жителей отдаленных населенных пунктов, желающих поставить прививку, будет предусмотрена доставка до пунктов.

Вакцинация будет добровольной.

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