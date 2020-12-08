Вышла короткометражка о юном томском альпинисте-первопроходце сложнейшего скального маршрута

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2020 // Фото: youtube.com

В Томске выпустили атмосферную короткометражку о первом прохождении сложнейшего скального маршрута ReserWave. Его покорил 16-летний томский спортсмен Добрыня Кириков, сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

«Маршруты на скалах делятся на категории от четвертой до девятой, каждая из них насчитывает по три подкатегории — a, b, c. Также к оценке может добавляться знак «+». Скалолаз среднего уровня в Томске обычно проходит категории от «6с» до «7b». Очень небольшое количество спортсменов преодолевают категории «8а» — «8а+», — уточнил Иван Темерев.

Маршрут, который прошел Добрыня Кириков, находится на скале под названием «Зеркало» около деревни Пещерка в Кемеровская области. Скала имеет размеры около 20 метров в ширину и 20 метров в высоту. Впервые скалолазы начали осваивать этот массив в начале 90-х годов, и проложили маршрут по левой стороне, который считается классическим. В 2006–2007 годах начали лазить в правую сторону, где пролегают трассы «7с» и «7с+».

В 2017 году Александр Кириков, отец Добрыни, прошел маршрут «Reserva» категории «8a+». Сам Добрыня преодолел маршрут «New Wave» категории «8a». С 2018 года Добрыня Кириков начал прорабатывать участок, который позволял объединить эти 2 трассы, и получил название «ReserWave». 1 июня 2020 года альпинист первым прошел этот маршрут.

«Пришлось выстроить свою стратегию, она, по сути, сводилась к тому, что ты приезжаешь на скалу, делаешь там 3 подхода и после них кожа у тебя приходит в такое состояние, что повторить попытки не представляется возможным. На удивление, у него [Добрыни] это получилось, причем, довольно быстро. У него очень хорошее время для лазания именно маршрутов такого характера», — рассказал отец Добрыни Александр Кирков.

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