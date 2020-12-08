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В Томске пройдет экологический форсайт-форум для женщин

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В воскресенье, 13 декабря, в «Точке кипения — Томск» (пр. Ленина, 26) состоится экологический форсайт-форум женских инициатив «Помогай планете — живи разумно!».

Как сообщают организаторы, участницам расскажут о принципах охраны окружающей среды, чтобы мотивировать и дать знания для решения проблем, угрожающих здоровью как самой женщины, так и её семье и обществу.

В программе форума:

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация. С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Экологический форсайт-форум женских инициатив проводится в рамках реализации национального проекта «Экология».

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