В Томске пройдет экологический форсайт-форум для женщин
8 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
В воскресенье, 13 декабря, в «Точке кипения — Томск» (пр. Ленина, 26) состоится экологический форсайт-форум женских инициатив «Помогай планете — живи разумно!».
Как сообщают организаторы, участницам расскажут о принципах охраны окружающей среды, чтобы мотивировать и дать знания для решения проблем, угрожающих здоровью как самой женщины, так и её семье и обществу.
В программе форума:
- экспертное обсуждение наболевших городских, региональных и российских проблем с представителями власти, общественных организаций, специалистами, предпринимателями и волонтёрами;
- обеспечение открытого диалога с представителями общественности по вопросам «мусорной» проблемы, загрязнения воздуха, водоёмов, восстановления лесных ресурсов, городского благоустройства и т.д.;
- прогнозирование развития экологического движения в конкретных населённых пунктах, участвующих в форуме, и возможных позитивных последствий как результат начавшегося процесса;
- мастер-классы и конкретные рекомендации от специалистов по разумному потреблению, здоровому образу жизни, изготовлению экологичной упаковки и прочее.
Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация. С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.
Экологический форсайт-форум женских инициатив проводится в рамках реализации национального проекта «Экология».
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