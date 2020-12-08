В Томске пройдет экологический форсайт-форум для женщин

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2020 // Фото: unsplash.com

В воскресенье, 13 декабря, в «Точке кипения — Томск» (пр. Ленина, 26) состоится экологический форсайт-форум женских инициатив «Помогай планете — живи разумно!».

Как сообщают организаторы, участницам расскажут о принципах охраны окружающей среды, чтобы мотивировать и дать знания для решения проблем, угрожающих здоровью как самой женщины, так и её семье и обществу.

В программе форума:

экспертное обсуждение наболевших городских, региональных и российских проблем с представителями власти, общественных организаций, специалистами, предпринимателями и волонтёрами;

обеспечение открытого диалога с представителями общественности по вопросам «мусорной» проблемы, загрязнения воздуха, водоёмов, восстановления лесных ресурсов, городского благоустройства и т.д.;

прогнозирование развития экологического движения в конкретных населённых пунктах, участвующих в форуме, и возможных позитивных последствий как результат начавшегося процесса;

мастер-классы и конкретные рекомендации от специалистов по разумному потреблению, здоровому образу жизни, изготовлению экологичной упаковки и прочее.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация. С подробной программой форума можно ознакомиться по ссылке.

Экологический форсайт-форум женских инициатив проводится в рамках реализации национального проекта «Экология».

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