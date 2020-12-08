Томские студенты разработали улучшенный дизайн тонометра

Улучшенный промышленный дизайн тонометра разработала и представила на хакатоне Digital Region команда Vertex Томского политехнического университета. Проект получил положительные отзывы у жюри и был рекомендован к внедрению с учетом дополнений, сообщает пресс-служба вуза.

В хакатоне приняли участие студенты, разработчики, UI/UX, веб-дизайнеры, промышленные дизайнеры, аналитики, маркетологи и продакт-менеджеры. Они за два дня должны были реализовать собственную идею проекта по модернизации процессов в медицине, образовании и социальной сфере или выбрать один из кейсов партнеров, среди которых — сетевой медицинский ИТ-парк СибГМУ, департамент труда и занятости населения Томской области, компании DI-Labs, «БАРС Груп» и Tagree.

Организаторы подготовили для работы участников несколько проектных направлений: дизайн устройства для мониторинга показателей состояния здоровья, digital-площадки и платформы для образования, системные проекты с использованием цифровых технологий для Digital Region, дашборды и мобильные приложения.

Томский политех представляла команда магистрантов Инженерной школы информационных технологий и робототехники Vertex: Владислав Юриков, Екатерина Козаченко, Анастасия Бородина, Лейла Ткачева и Юлия Буданова. Они разработали промышленный дизайн тонометра для мониторинга показателей состояния здоровья с учетом требования эргономики и медицинских ГОСТов, а также 3D-модель изделия. Прибор представляет собой манжету тонометра, встроенную в корпус, и принтер, печатающий результаты измерения для дальнейшей консультации со специалистом или прохождения медицинского осмотра.

«Организаторы кейса поставили условие: тонометр должен быть настольным и использоваться в условиях зон месторождений и вредных производств для ежедневного осмотра сотрудников. Нашей команде удалось разработать простой, интуитивно понятный дизайн тонометра, который печатает результаты сразу после измерения, а также может идентифицировать личность сотрудника», — объясняет участник команды Владислав Юриков.

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