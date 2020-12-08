Почти 210 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 207 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 213 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевший — 103 человек — инфекция протекает бессимптомно. У 86 есть признаки ОРВИ, у 18 — пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находится 21 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 20 057 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 269.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 1,03.

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