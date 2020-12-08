Бывшего сотрудника мэрии осудят за взятку в 150 тыс. рублей за разрешение на ввод гаражного кооператива

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

В Томске бывший председатель комитета строительного департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и служебном подлоге, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в июне 2020 года обвиняемый через посредника получил 100 тыс. рублей, как часть оговоренной взятки в 150 тыс. рублей. За это сотрудник мэрии должен был выдать разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного кооператива, расположенного в Томске. При этом обвиняемый знал об отсутствии действующего разрешения на строительство указанного гаражного комплекса, договора аренды земельного участка, на котором он расположен, и несоответствии его проектной документации.

Получив от посредника деньги, обвиняемый передал ему подложное разрешение на ввод в эксплуатацию указанного объекта. Передача оставшейся части оговоренной взятки была предотвращена сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Его расследование завершено. Материалы дела направлены в Советский районный суд.

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