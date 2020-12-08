18+
18+

Бывшего сотрудника мэрии осудят за взятку в 150 тыс. рублей за разрешение на ввод гаражного кооператива

Криминал, Судебные дела, Томские новости, подлог мэрия арестовали коррупкция мошенничество превышение полномочий Бывшего сотрудника мэрии осудят за взятку в 150 тыс. рублей за разрешение на ввод гаражного кооператива

В Томске бывший председатель комитета строительного департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и служебном подлоге, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в июне 2020 года обвиняемый через посредника получил 100 тыс. рублей, как часть оговоренной взятки в 150 тыс. рублей. За это сотрудник мэрии должен был выдать разрешение на ввод в эксплуатацию гаражного кооператива, расположенного в Томске. При этом обвиняемый знал об отсутствии действующего разрешения на строительство указанного гаражного комплекса, договора аренды земельного участка, на котором он расположен, и несоответствии его проектной документации.

Получив от посредника деньги, обвиняемый передал ему подложное разрешение на ввод в эксплуатацию указанного объекта. Передача оставшейся части оговоренной взятки была предотвращена сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Его расследование завершено. Материалы дела направлены в Советский районный суд.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске иномарка сбила пешехода и въехала в дерево, пострадали трое

7 декабря 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, один пациент скончался

9 ноября 2020
Томские новости

Томичей просят помочь в поисках пропавшего подростка

2 декабря 2020
Томские новости

В «Точке кипения – Томск» прошли Дни научного кино ФАНК

26 ноября 2020
Томские новости

В Томской области непристегнутые девушки пострадали в перевернувшейся иномарке

27 ноября 2020
Томские новости

В Томске начались «16 дней против гендерного насилия»

25 ноября 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

19 ноября 2020
Томские новости

Режим ограничений в Томской области продлили до 31 января

27 ноября 2020
Томские новости

Стали известны подробности о новых заболевших коронавирусом в Томской области

17 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle