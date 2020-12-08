18+
18+

В Томске оштрафовали двух водителей и двух пассажиров маршруток за отсутствие масок

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус маски штраф оштрафовали маршрутки водители нарушение масочного режима В Томске оштрафовали двух водителей и двух пассажиров маршруток за отсутствие масок

С 30 ноября по 4 декабря, в Томской области выписали пять штрафов за отсутствие масок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

За неделю профилактических рейдов в Томской области проверены почти 900 точек торговли, общепита и транспорта. Почти 400 контрольных мероприятий прошли в Томске, еще около 500 — в районах области.

За это время за отсутствие масок административные протоколы выписаны одному посетителю торгового центра, двум водителям и двум пассажирам маршрутного транспорта.

В муниципалитетах Томской области за неделю официально зафиксировано 123 нарушения. При этом чаще участники рейдов ограничиваются профилактической беседой о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 19 850 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 056, умерших 182.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В «Точке кипения – Томск» обсудят образовательные программы по искусственному интеллекту

13 ноября 2020
Томские новости

В отношении жены арестованного мэра Томска возбуждено уголовное дело

23 ноября 2020
Томские новости

Томские заведения запустили «Зеленую зону»

11 ноября 2020
Томские новости

Владельцу и директору Томского завода светотехники заочно предъявлено обвинение в сокрытии средств от налогов, он объявлен в розыск

25 ноября 2020
Томские новости

Стала известна дата прощания с главным врачом 3 горбольницы Томска Андреем Кошелем

27 ноября 2020
Томские новости

Кержаков удаленно управлял игрой «Томи», но клуб по-прежнему в зоне вылета ФНЛ

12 ноября 2020
Томские новости

Томичи могут получить выплаты по больничным по почте

23 ноября 2020
Томские новости

Завтра в Томске перекроют две полосы по ул.Высоцкого

13 ноября 2020
Томские новости

Сбер дарит на свой день рождения подарки

11 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle