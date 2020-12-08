В Томске оштрафовали двух водителей и двух пассажиров маршруток за отсутствие масок

Томский Обзор / Фото: 8 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

С 30 ноября по 4 декабря, в Томской области выписали пять штрафов за отсутствие масок, сообщает пресс-служба обладминистрации.

За неделю профилактических рейдов в Томской области проверены почти 900 точек торговли, общепита и транспорта. Почти 400 контрольных мероприятий прошли в Томске, еще около 500 — в районах области.

За это время за отсутствие масок административные протоколы выписаны одному посетителю торгового центра, двум водителям и двум пассажирам маршрутного транспорта.

В муниципалитетах Томской области за неделю официально зафиксировано 123 нарушения. При этом чаще участники рейдов ограничиваются профилактической беседой о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 19 850 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 056, умерших 182.

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