В Томске оштрафовали двух водителей и двух пассажиров маршруток за отсутствие масок
С 30 ноября по 4 декабря, в Томской области выписали пять штрафов за отсутствие масок, сообщает пресс-служба обладминистрации.
За неделю профилактических рейдов в Томской области проверены почти 900 точек торговли, общепита и транспорта. Почти 400 контрольных мероприятий прошли в Томске, еще около 500 — в районах области.
За это время за отсутствие масок административные протоколы выписаны одному посетителю торгового центра, двум водителям и двум пассажирам маршрутного транспорта.
В муниципалитетах Томской области за неделю официально зафиксировано 123 нарушения. При этом чаще участники рейдов ограничиваются профилактической беседой о необходимости правильного использования средств индивидуальной защиты.
Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 19 850 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 056, умерших 182.
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