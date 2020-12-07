В выловленных в Томске ельцах оказалось больше микропластика, чем в других реках мира - ученые

7 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива БИ ТГУ

Томские ученые впервые в России исследование пресноводную рыбу на предмет загрязнения микропластиком. В рамках проекта, поддержанного Научным фондом ТГУ им. Д.И. Менделеева, был проведён анализ ельцов, выловленных в Томи в черте города. Концентрация микропластика в пищевом тракте рыб оказалась выше, чем в других реках мира, включая Амазонку, сообщает пресс-служба вуза.

«В мире проведено довольно много исследований морской ихтиофауны. На пресноводных рыб в контексте загрязнения микропластиком обращают гораздо меньше внимания. В России эта проблема пока остаётся неизученной, но есть основания предполагать, что ситуация с загрязнением в РФ обстоит не лучше, чем в других странах, — говорит руководитель проекта, зав. лабораторией промышленной микробиологии Биологического института ТГУ Юлия Франк. — В рамках проекта по изучению загрязненности Оби и ее притоков микропластиком мы провели анализ на содержание микропластика в партии рыбы, выловленной из Томи в черте города. В каждой особи оказались даже не десятки, а сотни микрочастиц синтетических материалов».

Это значительно больше, чем концентрация микропластика в ихтиофауне пресноводных рек, таких как Амазонка и крупные притоки озера Мичиган, обследованных ранее зарубежными учеными.

Находки, извлечённые из пищевого тракта ельца, имеют разный размер и форму: 70 процентов — фрагменты, 16 процентов — сферы, по 7 процентов приходится на пленки и волокна. Размер частиц варьируется от малых 0,15 мм и менее (они составили 80 процентов находок) до 2 мм. Зависимость степени загрязнённости от возраста или пола особей не обнаружена.

Научная статья с результатами первых исследований выйдет в ближайшем номере журнала «Вестник Томского университета. Биология». Статья написана на английском языке, чтобы сделать полученные данные доступными для международного научного сообщества.

В дальнейшем биологи ТГУ намерены расширить свои исследования и проанализировать степень загрязненности других видов рыб из разных участков Томи и Оби. Наряду с этим учёные планируют проверить наличие микропластика в других органах рыб.

«В научной литературе есть подтверждённые данные, согласно которым малые частицы, имеющие размер 0,15 мм и менее, могут проникать в кровоток, — говорит Юлия Франк. — Мы планируем исследовать спинные мышцы рыб на предмет загрязнения микрочастицами пластика. Мышцы — эта часть рыб, которую мы употребляем в пищу, поэтому детекция микропластика в них поможет оценить масштаб передачи загрязнителя по пищевым цепям».

Микропластик — любой тип пластиковых частиц и некоторых других синтетических материалов размером от 5 мм и меньше, что позволяет им проникать в организм большинства живых существ. В природе чаще всего встречается «вторичный» микропластик — продукт распада пластиковых бутылок, полиэтиленовой упаковки и других пластиковых изделий. Но встречается и первичный микропластик в виде гранул из косметических средств или микроволокон синтетического текстиля. Потенциальный вред микропластика для окружающей среды и живых организмов обусловлен выделением токсических веществ (стирол, формальдегид, фенол, уретан), выделяемых в процессе разложения, и действием частиц как векторов распространения других опасных загрязнителей. Период разложения пластика — несколько сотен лет.

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