Еще четыре человека скончались от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 197 новых случаев заболеванием COVID-19. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 231 человека. Четверо заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Трое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний у умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, ишемия сердца и головного мозга, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших — 108 человек — инфекция протекает бессимптомно. У 80 есть признаки ОРВИ, у 15 — пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 22 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 19 850 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 15 056, умерших 182.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,01.

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