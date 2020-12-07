В Томском политехе запустили единственное в России производство радиофармпрепарата с таллием-199

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2020 // Фото: news.tpu.ru

Единственное в России производство радиофармпрепарата «Таллия хлорид, 199Tl» на основе радиоактивного изотопа таллия-199 запустили на циклотроне Томского политехнического университета. Произведенный в ТПУ препарат уже поставляется в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН, сообщает пресс-служба вуза.

«И в мире, и в России для диагностики в кардиологии традиционно используется препарат с изотопом таллием-201. В Томском политехническом университете разработана собственная технология получения таллия-199. Период полураспада у него 7,4 часа, что почти в десять раз меньше, чем у таллия-201. Это значит, что он «мягче», дает меньше дозовую нагрузку на пациента и быстрее выводится из организма. Конечно, это также означает, что его сложнее транспортировать, но в Томске сложилась уникальная медицинская инфраструктура, и изотоп можно использовать в родном регионе», — говорит начальник производственного отдела радиофармпрепаратов учебно-научного центра «Исследовательский ядерный реактор» ТПУ Евгений Нестеров.

Каждый день в университете нарабатывают диагностический препарат фасовками по 925 или 1850 мегабеккерель (беккерель — единица измерения активности радиоактивного источника, ред.) таллия-199. Получают изотоп специалисты лаборатории радиоактивных веществ и технологий ТПУ на циклотроне — циклическом ускорителе тяжелых заряженных частиц. В циклотрон загружается мишень — тонкая пластина из золота. В течение нескольких часов ее бомбардирует пучок альфа-частиц. В результате чего в мишени происходит ядерная реакция, и образуется изотоп таллия-199. В НИИ кардиологии ТНИМЦ изотоп поставляется в форме физиологического раствора.

В кардиологии таллий используется, в частности, при проведении перфузионной сцинтиграфии миокарда. Это самый распространенный метод диагностики ишемической болезни сердца во всем мире. Пациенту вводят в кровь радиофармпрепарат с изотопом, который поглощается тканями сосудов. Здоровые ткани накапливают изотоп достаточно равномерно, а зоны с атеросклеротическими бляшкам накапливают его значительно меньше. При этом количество вводимого изотопа таково, что испускаемое им излучение легко улавливается гамма-камерой, но при этом он не оказывает токсического воздействия на организм.

«Для исследования перфузии миокарда применяются в основном радиофармпрепараты на основе таллия-201 и 199 или технеция-99m. Все эти препараты являются кардиотропными и накапливаются в кардиомиоцитах пропорционально коронарному кровотоку. Использование таллия-199 предпочтительнее радиофармпрепарата на основе технеция для оценки миокардиального кровотока за счет высокой скорости экстракции и почти линейного поглощения. Кроме того, важной особенностью таллия является его способность к «перераспределению», то есть вымыванию нуклида из неишемизированного миокарда и задержке его выведения из зон со сниженным кровотоком. При этом «замывание» дефекта перфузии наблюдается лишь при сохранении функции клеточных мембран, что является косвенным признаком жизнеспособности кардиомиоцитов», — говорит заведующая лабораторией радионуклидных методов исследования НИИ кардиологии Томского НИМЦ Жанета Веснина.

Также, по словам экспертов ТНИМЦ, таллий-199 может использовать для диагностики в онкологии.

«К примеру, в клинике НИИ онкологии Томского НИМЦ таллий прекрасно себя зарекомендовал при диагностике рака молочной железы, гортани и гортаноглотки», — отмечает заместитель директора Томского НИМЦ по научной и инновационной работе Владимир Чернов.

Радиофармпрепарат имеет государственную регистрацию в Российской Федерации и разрешен к медицинскому применению.

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