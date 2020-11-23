В Томске иномарка сбила пешехода и въехала в дерево, пострадали трое

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую субботу, 5 декабря, в Томске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.55 на ул.Сергея Лазо, 27. Здесь водитель Nissan Almera сбил пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. После наезда иномарка продолжила движение и столкнулась с деревом.

В результате ДТП травмы получили пешеход, а также два пассажира иномарки.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.

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