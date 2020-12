Институт «Стрелка» выпустил книгу английском языке о влиянии технологий на будущее городов России

7 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлены Институтом «Стрелка»

Книга получила название The New Normal и стала результатом одноименного исследовательского проекта Института «Стрелка». В течение трех лет 90 междисциплинарных исследователей из 30 стран и более 40 преподавателей рассматривали влияние технологий в планетарном масштабе на будущее городов в России и мире, сообщает пресс-служба Института.

В издание вошли 22 взаимосвязанных исследовательских проекта, которые показывают, как практики спекулятивного дизайна могут быть перенесены в процессы принятия стратегических решений.

Книга также включает в себя 9 тематических эссе директора программы The New Normal Бенджамина Браттона, посвященных заданным в рамках программы вопросам и предложенным решениям, и 17 оригинальных эссе преподавателей «Стрелки».

Среди них:

художница Хульета Аранда, работающая в области визуальных медиа;

стратег и дизайнер Бен Сервени;

архитектор и писательница Келлер Истерлинг;

философ Юк Хуэй; архитектор и инженер Лидия Каллиполити;

писатель Джефф Мэйна;

профессор компьютерных наук Лев Манович, исследовательская студия Metahaven, которая занимается искусством, дизайном и кино;

художник Тревор Паглен;

дизайнер Роберт Петрушко;

художница и писательница Патриция Рид;

студия стратегического консалтинга Rival Strategy;

исследовательница Стефани Шерман;

писатель и исследователь Анастасия Смирнова;

дизайнер и писательница Молли Райт Стинсон;

режиссер и дизайнер Лиам Янг.

Книга The New Normal стала первой масштабной публикацией Института «Стрелка» на английском языке. Редакторами издания стали теоретик дизайна, писатель и директор программы The New Normal Бенджамин Браттон, архитектор, дизайнер, преподаватель и тьютор Института «Стрелка» Николай Бояджиев и заместитель редактора e-flux Architecture Ник Аксель. Дизайном и версткой книги занимались Ларисса Каспер, Розарио Флорио и Самуэль Бенцигер из швейцарского бюро PIN.

«Сегодня мы все не уверены, каким будет постпандемический мир. При этом последние три года до кризиса исследователи „Стрелки“ занимались моделированием новой нормы. Как говорится, будущее никто не отменял, и мы оказались брошены в него на условиях, которые сами не выбирали. Но даже в этом случае дизайн укажет нам направление», — отметил Бенджамин Браттон.

Купить книгу можно в интернет-магазине по ссылке. Стоимость — 4500 рублей.

Иллюстрации из книги предоставлены Институтом «Стрелка».

