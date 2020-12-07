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Тело человека обнаружили при разборе завалов после ночного пожара в Томске

Происшествия, Томские новости, пожар горит огонь сводка происшествий загорелись Тело человека обнаружили при разборе завалов после ночного пожара в Томске

Минувшей ночью, 7 декабря, в Томске загорелся бревенчатый жилой дом по ул.Аэродромная, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 0.30. К приезду первого подразделения горела крыша дома по всей площади, произошло частичное ее обрушение.

Пожар удалось ликвидировать к 1.30. В результате сгорела обрешетка крыши дома, частично обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены одной из квартир, сгорела веранда. Общая площадь пожара составила 110 кв.метров.

При разборе завалов в комнате на полу под обрушившимися конструкция пожарные обнаружили тело человека.

Причина пожара устанавливается.

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