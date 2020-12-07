В Северске «нейтрализовали» группу «диверсантов»

7 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по Томской области

В минувшую пятницу, 4 декабря, в Северске прошла активная фаза командно-штабных учений, в ходе которых силовики «нейтрализовали диверсионно-террористическую группу», сообщает пресс-служба УФСБ по Томской области.

В режиме реального времени, в условиях учебной обстановки, приближенной к действительности, силовые структуры отработали порядок совместных действий при проведении контртеррористической операции. В учениях, которые проходили в ноябре–декабре, приняли участие силы и средства Управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ЦССИ ФСО, Роскомнадзора, ФСИН, СУ СК по Томской области, представители региональной Администрации и ЗАТО Северск.

По замыслу учений, в Северске была выявлена диверсионно-террористическая группа, которая планировала совершить теракт на объектах ядерной промышленности, транспорта и инфраструктуры. Условные террористы проникли на предприятие Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» — химико-металлургический завод АО «Сибирский Химический Комбинат».

После того, как возникла реальная опасность жизни и здоровью граждан, руководителем оперативного штаба было принято решение о проведении специального мероприятия, в ходе которого на практике были отработаны различные варианты развития обстановки, в том числе блокировка террористов и штурм здания. В ходе совместных действий представителей силовых структур условные террористы были нейтрализованы.

По оценке руководства Оперативного штаба, цели КШУ достигнуты, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.

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