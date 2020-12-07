Томские педагоги вновь могут принять участие в конкурсе имени Льва Выготского

7 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Стартовал Международный конкурс имени Льва Выготского в области дошкольного образования, теперь в нем могут участвовать не только педагоги. Заявки принимаются с 23 ноября.

Рыбаков Фонд существенно обновил конкурс, который проводит уже пятый год. Теперь он открыт не только для педагогов и студентов, но и для руководителей детских садов и предпринимателей в образовании. Кроме того, воспитатели могут подать заявку вместе со школьными учителями.

В конкурсе шесть номинаций, в них могут участвовать:

педагоги, которые работают с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет,

студенты выпускных курсов и аспиранты, имеющие опыт работы с детьми,

заведующие дошкольными учреждениями,

предприниматели, а также педагоги и родители, готовые заниматься бизнесом в сфере образования,

сотрудники детского сада и школы (совместная заявка), которые обеспечивают плавный переход ребенка между ступенями образования,

зарубежные лидеры образования.

Участников ждут необычные испытания, включающие рассказ о себе в соцсетях и презентацию своих практик в коротких видео. Педагогам нужно будет пройти тест на приверженность ценностям гуманистической педагогики и психологии, описать свою практику в соцсетях и подготовить кейс. Заведующим садов – описать свой управленческий подход. Авторам парной заявки – воспитателю и учителю – предстоит провести мероприятие, объединяющее детский сад и школу. Предприниматели должны будут составить презентацию и бизнес-план проекта и защитить его перед командой сети детских садов и школ Rybakov PlaySchool.

Прием заявок – до 29 января 2021 года на сайте.

В конкурсе будет 211 победителей. Их ждут денежные призы (по 100 тыс. Руб. Для педагогов, заведующих и учителей, по 25 тыс. Руб. Для студентов, по $1000 для зарубежных лидеров), приглашение на Летнюю школу – интенсив с участием ведущих деятелей дошкольного образования, а также обучение по программе «ПРОдетей», разработанной Рыбаков Фондом.

Победитель номинации для предпринимателей получит 4,5 млн рублей на открытие детского сада по франшизе Rybakov PlaySchool. Призовой фонд конкурса – больше 30 млн рублей. Результаты конкурса опубликуют в марте.

«В этом году мы запускаем обновленный, если не сказать – совершенно новый Международный конкурс имени Льва Выготского – для тех, кто развивает дошкольное образование, ориентированное на ребенка, и обустраивает образовательную среду. Теперь он открыт не только педагогам и студентам, но и руководителям детских садов, а также предпринимателям в области дошкольного образования. Победителями конкурса станут 211 человек. Наша задача – развивать сообщество сильных деятелей образования, и обновленный конкурс позволит этому сообществу стать разнообразнее, больше и сильнее», - отметила сооснователь и президент Рыбаков Фонда Екатерина Рыбакова.

За четыре года в конкурсе участвовали 15 030 человек, победителями стали 1372 педагога и студента. Профессиональное сообщество, ядром которого являются участники и победители конкурса, включает больше 40 тысяч человек.

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