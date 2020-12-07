18+
18+

«Томь» на выезде уступила нижнекамскому «Нефтехимику»

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт Томь сыграла проиграли наши выиграли фнл турнирная таблица матч встреча обыграли проиграли «Томь» на выезде уступила нижнекамскому «Нефтехимику»

В субботу, 5 декабря, в Нижнекамске состоялся матч 26 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 в рамках которого местный «Нефтехимик», принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Счет во встрече был открыт на 34 минуте. После прострела с правого фланга Синяк выбивал мяч, но попал в Лапшова от ноги которого мяч и влетел в ворота. Уже на следующей минуте Мераби Уридия вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч уже в пустые ворота.

В результате матч закончился со счетом 2:0.

По итогам 26 туров томская команда находится на 21 месте турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 27 февраля во Владикавказе, где встретится с местным ФК «Алания».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Обвиняемый в превышении полномочий мэр Томска временно отстранен от должности — источник

18 ноября 2020
Томские новости

Томская компания заплатит 1 млн рублей штрафа за взятки экс-начальнику железнодорожного вокзала

4 декабря 2020
Томские новости

Традиционного новогоднего фейерверка в Томске не будет

1 декабря 2020
Томские новости

Сделай шаг к мечте: Jacobs запускает онлайн-марафон и дарит исполнение твоей мечты

12 ноября 2020
Томские новости

Томичей просят помочь в поисках пропавшего подростка

2 декабря 2020
Томские новости

Пожилой мужчина пострадал при пожаре в Томске

16 ноября 2020
Томские новости

«Томь» уступила брянскому «Динамо» в выездном матче

30 ноября 2020
Томские новости

Губернатор раскритиковал работу коммунальных служб Томска из-за плохой уборки снега

23 ноября 2020
Томские новости

«Интерфакс» и Томский госуниверситет договорились о внедрении IT — решений в образовательный и научный процессы

4 декабря 2020
Комментарии для сайта Cackle