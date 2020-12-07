«Томь» на выезде уступила нижнекамскому «Нефтехимику»

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2020 // Фото: vk.com/fctomtomsk

В субботу, 5 декабря, в Нижнекамске состоялся матч 26 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 в рамках которого местный «Нефтехимик», принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Счет во встрече был открыт на 34 минуте. После прострела с правого фланга Синяк выбивал мяч, но попал в Лапшова от ноги которого мяч и влетел в ворота. Уже на следующей минуте Мераби Уридия вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч уже в пустые ворота.

В результате матч закончился со счетом 2:0.

По итогам 26 туров томская команда находится на 21 месте турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет 27 февраля во Владикавказе, где встретится с местным ФК «Алания».

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