Пожилой водитель «Нивы» погиб при столкновении со столбом в томском селе

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 4 декабря, на трассе Томск-Каргала-Колпашево произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой водитель автомобиля ВАЗ-2121, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.10 в районе села Тимирязевское. По предварительным данным, 70-летний водитель «Нивы», двигавшийся в сторону Томска, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с проезжей части и совершил наезд на опору уличного освещения.

В результате происшествия мужчина погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: 70.мвд.рф

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: