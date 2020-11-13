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Пожилой водитель «Нивы» погиб при столкновении со столбом в томском селе

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Сегодня днем, 4 декабря, на трассе Томск-Каргала-Колпашево произошло ДТП, в результате которого погиб пожилой водитель автомобиля ВАЗ-2121, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.10 в районе села Тимирязевское. По предварительным данным, 70-летний водитель «Нивы», двигавшийся в сторону Томска, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с проезжей части и совершил наезд на опору уличного освещения.

В результате происшествия мужчина погиб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: 70.мвд.рф

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