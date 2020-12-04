В Томске еще две лаборатории получили аккредитацию для тестирования COVID-19

4 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Лаборатории в роддоме №4 Томска и в Томском фтизиопульмонологическом медицинском центре получили аккредитацию и санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора для тестирования на COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в тестовом режиме уже проведено 3500 исследований.

В лабораторию роддома № 4 в круглосуточном режиме поступают тесты, взятые у сотрудников и пациентов стационара, а также тех, кто поступает в «фильтр» респираторного госпиталя, развернутого на базе роддома.

Фтизиопульмонологический медицинский центр ежедневно проводит исследования сотрудникам, а также пациентам ряда стационаров и поликлиник региона, по выявлению различных инфекционных заболеваний, включая первоначальные тесты на COVID-19.

Таким образом, в Томской области исследования на коронавирусную инфекцию сегодня проводят 11 лабораторий, делая ежесуточно около 6,5 тысячи тестов.

Напомним, по последним данным, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 19 238 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 14 407, умерших 174..

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