В Томской области достроили три детских сада

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области введены в эксплуатацию три новых детский сада в селах Кожевниково, Мельниково и поселке Зональная станция. Дошкольные учреждения были возведены в рамках проекта «Демография», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Кожевникове сдан детский сад на 145 мест (в том числе 42 места в яслях). На строительство объекта из федерального и областного бюджетов было направлено 220,5 млн рублей.

По этому же типовому проекту построен детский сад на 145 мест в селе Мельниково. На возведение дошкольного учреждения из федеральной и областной казны было выделено 225,7 млн рублей.

В поселке Зональная Станция Томского района (микрорайон Южные Ворота) сдан детский сад на 220 мест, в том числе 60 ясельных. Из федерального и областного бюджетов на эти цели пошло почти 220,3 млн рублей.

Все объекты возведены компаниями-застройщиками холдинга «ТДСК». Прием детей в дошкольные учреждения намечен на 2021 год.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Демография» продолжается подготовительная работа к строительству новых корпусов муниципальных детских садов. В частности, завершается расселение аварийного дома на ул. И.Черных, 71, после сноса которого здесь планируется строительство нового детсадовского корпуса. В целом, в рамках национального проекта «Демография» в ближайшие годы в Томске будет построено 8 зданий детских садов на ул. Высоцкого, 16; Иркутском тракте, 185/3; на ул. Ивановского, 18 (2 корпуса), В. Болдырева, 13, Д. Бедного, 4а, в мкр. Наука. (ул. Академика Сахарова, 46) и на ул. И. Черных, 71.

На строительство детских садов по ул. Высоцкого и на Иркутском тракте в начале декабря состоятся торги, они должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

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