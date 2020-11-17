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В Томске двое погибли в ДТП на пр.Мира

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Накануне вечером, 3 декабря, в Томске произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 23.40 на пр.Мира, 10а. Здесь двигавшийся со стороны ул.К.Ильмера ВАЗ-2115 въехал в опору уличного освещения. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля не справился с управлением.

В результате ДТП он и его 47 летний пассажир погибли.

Очевидцев произошедшего просят обратиться в следственный отдел по телефону 794-719 либо в дежурную группу ОБ ДПС ГИБДД по телефонам 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, 4 этаж, кабинет 503.

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