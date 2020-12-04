Проекты ТГУ по биомедицине выиграли мегагранты правительства

4 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Учёные Томского госуниверситета выиграли два мегагранта в области биомедицины. Они займутся созданием принципиально нового неинвазивного подхода для диагностики вирусных и бактериальных инфекций и разработкой интерфейса «имплантат-биоткань» для восстановительной хирургии.

Как уточняют в пресс-служба вуза, один из проектов нацелен на разработку методов скрининговой неинвазивной диагностики вирусных и бактериальных респираторных инфекций с использованием лазерной спектроскопии и методов искусственного интеллекта. Над созданием новых диагностических подходов будет работать большая междисциплинарная группа, в которую вошли специалисты в области биофотоники, IT-технологий и врачи-клиницисты. Руководитель проекта — ведущий сотрудник Университета Олбани (штат Нью-Йорк), признанный специалист в области спектроскопии комбинационного рассеяния Игорь Леднев.

«Одним из основных подходов для выявления вирусных и бактериальных инфекций станет спектральный анализ выдыхаемого воздуха, биологических жидкостей и биотканей, в частности, слизистой оболочки ротовой полости, которые первыми реагируют на вторжение патогенов, — говорит один из исполнителей проекта, руководитель лаборатории биофотоники ТГУ, исполнительный директор Института биомедицины ТГУ Юрий Кистенёв. — Данный подход потенциально применим и для диагностики коронавирусной инфекции, которую сейчас чаще всего выявляют с помощью ПЦР либо исследованием специфических антител в крови человека. Разработка новых подходов поможет сократить время и стоимость диагностики».

Второй проект, признанный победителем конкурса мегагрантов, будут выполнять физики-материаловеды из СФТИ ТГУ совместно с высококвалифицированными специалистами в области медицинского материаловедения из Америки, Германии, Канады и Южной Кореи. Проект возглавляет учёный Университета Южной Флориды (USA), специалист в области Surface engineering of biomaterials Алексей Волынский.

«Проект направлен на решение одной из самых серьезных проблем при создании новых медицинских имплантатов, а именно, на обеспечение максимальной безопасности пациента, эффективности лечения и адекватного выбора имплантата, — объясняет руководитель проекта заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы СФТИ ТГУ Екатерина Марченко. — Высокое качество интерфейса „имплантат–биоткань“ является критическим фактором для успеха интеграции имплантата и восстановления функциональности ткани или органа. Разработка принципов биомеханической оценки работы биоинтерфейса имплантатов из никелида титана с покрытием и биотканями является новым этапом исследований, актуальных для всего мира».

В пресс-службе отмечают, что проекты рассчитаны на три года. Общая сумма финансирования составит 180 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что два проекта Томского политехнического университета выиграли два мегагранта правительства РФ. Они посвящены исследованию и созданию новых материалов для биологии, медицины и «зеленой» химии.

Гранты Правительства Российской Федерации (мегагранты) выделяются в рамках постановления №220 в целях создания под руководством ведущих ученых лабораторий мирового уровня для проведения актуальных и перспективных научных исследований в 2021–2023 годах. Основными их задачами являются получение прорывных научных результатов, решение конкретных задач в рамках ключевых направлений научно-технологического развития, а также подготовка высококвалифицированных научных кадров.

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