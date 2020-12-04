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Томская компания заплатит 1 млн рублей штрафа за взятки экс-начальнику железнодорожного вокзала

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Мировой судья Кировского судебного района Томска признал ООО «Регион-Сервис» виновным в даче взятки начальнику железнодорожного вокзала Томск-1 и его подчиненному и назначил компании штраф в сумме 1 млн рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Руководитель ООО, действуя в интересах своей организации, перечислил начальнику железнодорожного вокзала Томск-1 и мастеру участка производства вокзала денежное вознаграждение за неофициальное обеспечение торгового павильона водо- и электроснабжением», — говорится в пресс-релизе.

Томская транспортная прокуратура по материалам регионального УФСБ возбудила в отношении компании два административных дела по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Как сообщалось, Кировский районный суд Томска признал виновными в получении взятки бывшего начальника вокзала Томск-1 и его заместителя и приговорил их к 7,5 годам заключения условно. По версии следствия, руководители вокзала получили от ООО «Сибирские блины» более 550 тыс. рублей за незаконное подключение к электросетям здания железнодорожного вокзала торгового павильона, находящегося на привокзальной площади.

До этого мировой суд оштрафовал на 500 тыс. рублей «Сибирские блины» (компания известного сибирского ресторатора Владимира Бурковского) за взятку руководству железнодорожного вокзала Томск-1.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Регион-Сервис» зарегистрировано в Томске в 2008 году, занимается ресторанным бизнесом. Совладельцами в равных долях являются Елена Булгакова и Светлана Мусина, которая также руководит компанией.

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