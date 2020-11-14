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Утром под Томском столкнулись встречные Kia Rio и грузовик, один человек пострадал

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались пострадали сводка происшествий Утром под Томском столкнулись встречные Kia Rio и грузовик, один человек пострадал

Сегодня утром, 4 декабря, в Томске у Черной речки столкнулись Kia Rio и грузовик Hyundai, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 5.00. По предварительным данным, 39-летний водитель Kia Rio, двигавшийся со стороны Новосибирска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами доставлен в медучреждение.

Фото: 70.мвд.рф

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