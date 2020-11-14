Утром под Томском столкнулись встречные Kia Rio и грузовик, один человек пострадал
4 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 4 декабря, в Томске у Черной речки столкнулись Kia Rio и грузовик Hyundai, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 5.00. По предварительным данным, 39-летний водитель Kia Rio, двигавшийся со стороны Новосибирска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами доставлен в медучреждение.
Фото: 70.мвд.рф
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