Томичи могут принять участие в фестивале креативных индустрий G8

Томичи могут принять участие в фестивале креативных индустрий G8
Ежегодный фестиваль креативных индустрий G8 проходит с 3 по 4 декабря в этом году в формате онлайн. Посмотреть трансляцию могут все желающие в группе ВКонтакте.
Цель мероприятия — объединить творческих людей со всего мира и создать среду для развития креативной экономики России. Темой этого года стали «Креативные индустрии в эпоху пост-COVID».
Программа включает в себя разные тематики: медиа, дизайн, кино, музыка, современное искусство, мода, реклама, издательства, фотография и другие. Зрителей ждут короткие выступления-манифесты (15 минут на одного спикера) на злободневные темы из каждой сферы.
Гости смогут послушать выступления главных подкастеров страны Лики Кремер и Екатерины Кронгауз, Александра Ханта, руководителя дизайн-команды Search & AI в Mail.ru Group Вячеслава Яшкова, фотографа Илью Нодиа, основателя Faces&Laces Дмитрия Оскеса и других.
Сегодня еще можно успеть посмотреть выступления на тему медиа, фотография, предметный дизайн и Impact. Расписание смотрите по ссылке.
А 4 декабря спикеры расскажут об игровой индустрии, дизайне, блогерстве, кинематографе и моде.
Программу каждой секции формировали кураторы:
- дизайн-команда Дизайн в Mail.ru Group;
- агентство SLAVA;
- онлайн-школа Bang Bang Education;
- Faces&Laces;
- Роман Горошкин (Unreal Engine);
- Inc. Russia;
- Питчинги;
- фотограф Дмитрий Гущин;
- агентство PRT;
- московское сообщество LWD Moscow.
Присоединиться к трансляции уже сейчас можно по ссылке.
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