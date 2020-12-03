Томичи могут принять участие в фестивале креативных индустрий G8

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2020 // Фото: группа ВКонтакте

Ежегодный фестиваль креативных индустрий G8 проходит с 3 по 4 декабря в этом году в формате онлайн. Посмотреть трансляцию могут все желающие в группе ВКонтакте.

Цель мероприятия — объединить творческих людей со всего мира и создать среду для развития креативной экономики России. Темой этого года стали «Креативные индустрии в эпоху пост-COVID».



Программа включает в себя разные тематики: медиа, дизайн, кино, музыка, современное искусство, мода, реклама, издательства, фотография и другие. Зрителей ждут короткие выступления-манифесты (15 минут на одного спикера) на злободневные темы из каждой сферы.

Гости смогут послушать выступления главных подкастеров страны Лики Кремер и Екатерины Кронгауз, Александра Ханта, руководителя дизайн-команды Search & AI в Mail.ru Group Вячеслава Яшкова, фотографа Илью Нодиа, основателя Faces&Laces Дмитрия Оскеса и других.

Сегодня еще можно успеть посмотреть выступления на тему медиа, фотография, предметный дизайн и Impact. Расписание смотрите по ссылке.

А 4 декабря спикеры расскажут об игровой индустрии, дизайне, блогерстве, кинематографе и моде.

Программу каждой секции формировали кураторы:

Присоединиться к трансляции уже сейчас можно по ссылке.

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