В Томской области продолжается вакцинация против гриппа

4 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томской области продолжается компания по вакцинации от гриппа. Получить прививку бесплатно в поликлинике по месту прикрепления могут все жители региона.

Для предприятий возможна массовая вакцинация по договору с учреждением здравоохранения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В Томскую область поступила вакцина для профилактики гриппа, которая разрешена к применению для детей с 6-месячного возраста. Она является современной, безопасной, опробированной неоднократно. Побочных действий на вакцину практически не отмечается. Основными противопоказаниями являются острые лихорадящие состояния, либо обострение хронических заболеваний, а также какие-то индивидуальные факторы, которые могут давать временный медицинский отвод по рекомендации врачей», — отметила начальник отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина.

Она также обратила внимание на необходимость вакцинации «в связи с тем, что другие методы неспецифической профилактики не будут так безопасны и полезны в части гриппа у детей и не обеспечат тот эффект, который мы ожидаем».

Напомним, в конце ноября в детские медучреждения и поликлиники Томской области поступили первые 75 тысяч доз вакцины «Совигрипп». Это 60% от необходимого количества вакцины для детей и беременных женщин.

По итогам эпидсезона 2019–2020 годов прививку от гриппа поставили более 460 тысяч жителей Томской области, из них 105 тысяч — дети.

Фото: Серафима Кузина

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