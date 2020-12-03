Две авиакомпании запускают прямые авиарейсы Санкт-Петербург - Томск
3 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Авиакомпании «Северный ветер» и «Икар» запускают прямые рейсы Санкт-Петербург — Томск — Санкт- Петербург, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.
Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:
- Вылет из Санкт-Петербурга 25.12.2020 в 22:20, прибытие в Томск 26.12.2020 в 06:35
- Вылет из Томска 26.12.2020 в 07:45, прибытие в Санкт-Петербург 26.12.2020 в 08:25
- Вылет из Санкт-Петербурга 28.12.2020 в 22:20, прибытие в Томск 29.12.2020 в 06:35
- Вылет из Томска 29.12.2020 в 07:45, прибытие в Санкт-Петербург 29.12.2020 в 08:25
- Вылет из Санкт-Петербурга 04.01.2021 в 22:20, прибытие в Томск 05.01.2021 в 06:35
- Вылет из Томска 05.01.2021 в 07:45, прибытие в Санкт-Петербург 05.01.2021 в 08:25
- Вылет из Санкт-Петербурга 07.01.2021 в 22:20, прибытие в Томск 08.01.2021 в 06:35
- Вылет из Томска 08.01.2021 в 07:45, прибытие в Санкт-Петербург 08.01.2021 в 08:25
В дальнейшем возможно продолжение периода выполнения рейсов.
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