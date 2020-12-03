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Две авиакомпании запускают прямые авиарейсы Санкт-Петербург - Томск

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Авиакомпании «Северный ветер» и «Икар» запускают прямые рейсы Санкт-Петербург — Томск — Санкт- Петербург, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

В дальнейшем возможно продолжение периода выполнения рейсов.

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