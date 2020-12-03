АКРА подтвердило кредитный рейтинг Томска и его облигаций на уровне «BBB (RU)», прогноз «стабильный»

3 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томска на уровне «BBB (RU)» со «стабильным» прогнозом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34006 и 34007 также подтвержден на уровне «BBB (RU)».

По данным агентства, долговая нагрузка на городской бюджет умеренно низкая. АКРА прогнозирует, что к концу 2020 года долг Томска может увеличиться до 31% от его текущих доходов, или 67% налоговых и неналоговых доходов.

«Среднемесячные остатки на счетах бюджета Томска, включая средства автономных и бюджетных учреждений, с начала 2019 года покрывали порядка 60% его ежемесячных расходов (без средств автономных и бюджетных учреждений — 10%). По состоянию на 1 ноября 2020 года объем неиспользованных кредитных линий со сроком погашения более одного года составил 1,3 млрд рублей, что эквивалентно 43% объема долга Томска», — говорится в сообщении.

АКРА полагает, что по итогам года налоговые и неналоговые доходы снизятся на 8% относительно 2019 года. На этом фоне город может сократить расходы относительно запланированного уровня, однако избежать дефицита по итогам 2020 года не удастся.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Как сообщалось, в ноябре для обслуживания муниципального долга и (или) финансирования дефицита бюджета город привлек три возобновляемые кредитные линии с общим лимитом 700 млн рублей и еще одну невозобновляемую линию с лимитом 300 млн рублей.

По данным департамента финансов Томска, объем муниципального долга на 1 ноября 2020 года составлял 3,04 млрд рублей, в том числе 1,752 млрд рублей — займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 1,288 млрд рублей — кредиты коммерческих банков.

Доходы бюджета Томска на 2020 год с учетом последних поправок утверждены в размере 17,772 млрд рублей, расходы — 18,753 млрд рублей, дефицит — 981 млн рублей, или 5,2% расходов.

На 2021 год городской бюджет утвержден в следующих пропорциях: доходы — 16,663 млрд рублей, расходы — 17,538 млрд рублей, дефицит — 874,5 млн рублей, или 5% расходов.

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