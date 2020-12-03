Почти 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, трое зараженных скончались

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 199 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 253 человек. Трое пациентов с COVID-19 скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, ожирение, сахарный диабет, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 117 человек - инфекция протекает бессимптомно, у 70 есть признаки ОРВИ, у 12 - пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 40 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 19 045 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 14 169, умерших 174.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,0.

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