Женщина-пассажир пострадала при столкновении ВАЗа и УАЗа на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 2 декабря, в Томской области на трассе Первомайское - Белый Яр произошло ДТП с участие ВАЗ-21041 и УАЗ-330365, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.40 на 200 километре трассы. По предварительным данным, 60-летний водитель ВАЗа въехал в стоящий на обочине автомобиль.

В результате происшествия 36-летняя женщина-пассажир ВАЗа доставлена в медучреждение.

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