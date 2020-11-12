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Женщина-пассажир пострадала при столкновении ВАЗа и УАЗа на трассе в Томской области

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Вчера утром, 2 декабря, в Томской области на трассе Первомайское - Белый Яр произошло ДТП с участие ВАЗ-21041 и УАЗ-330365, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.40 на 200 километре трассы. По предварительным данным, 60-летний водитель ВАЗа въехал в стоящий на обочине автомобиль.

В результате происшествия 36-летняя женщина-пассажир ВАЗа доставлена в медучреждение.

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