В Томской области осудят главу сельского поселения, который принял жилье для сирот без воды и отопления

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Глава Чажемтовского сельского поселения предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемый заключил муниципальные контракты с победителем электронного аукциона на приобретение шести жилых помещений для детей-сирот на первичном рынке жилья на территории Чажемтовского сельского поселения. При этом обвиняемый лично осмотрел все закупаемые квартиры и установил их несоответствие аукционной документации и нормативным требованиям. Так, в указанном жилье отсутствовали холодное водоснабжение, газоснабжение, надлежащая вентиляция, канализация, печное, газовое и централизованное отопление.

После подписания обвиняемым актов приема-передачи жилых помещений и платежных поручений, победителю аукциона было перечислено более 5 млн рублей, а приобретенные квартиры включены в специализированный жилищный фонд. Соответственно, с лицами, отнесенными к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключены договоры специального найма жилых помещений, которые фактически не соответствовали установленным требованиям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Обвиняемый отстранен от занимаемой должности.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в Колпашевский городской суд Томской области.

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