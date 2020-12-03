Томский ТЮЗ приглашает на премьеру молодёжной комедии

3 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

В следующие выходные, 12 и 13 декабря, в Томском ТЮЗе пройдут премьерные показы молодёжной комедии «Укрощение строптивой». Спектакль режиссёра новосибирского театра «Глобус» Ивана Орлова представит современную интерпретацию нетленного произведения Уильяма Шекспира.

«Сюжет „Укрощения строптивой“ существовал в английской драматургии и до Шекспира. Сначала пьеса сводилась к анекдоту о том, как мужчина заставлял женщину со вздорным характером смириться, и она становилась покладистой женой. А Шекспир довел сюжет до высокой идеи — показал, как рождается нестандартная любовь, как в дикой борьбе мужчины и женщины, каждый из которых желает отстоять свою правду, высекается настоящее чувство. Мы живём в обществе равноправия, когда женщины во многом сильнее мужчин. Тем актуальнее эта история», — цитирует Ивана Орлова пресс-служба ТЮЗа.

В команде режиссёра новосибирский художник Каринэ Булгач и московский хореограф-режиссёр Наталья Шурганова, с которыми Иван Орлов сотрудничает во многих своих спектаклях. По их замыслу, действие стремительной современной комедии разворачивается в помпезном и при этом минималистичном пространстве, отсылающем к клипам группы Queen, в котором персонажи двигаются под песни Фредди Меркьюри и рок-н-ролл.

«Герои спектакля также колоритны. В них легко узнаются современные типажи. Сёстры Бианка и Катарина — два женских полюса. Бианка помешана на своей привлекательности и не мыслит жизнь без инстаграма, а Катарина — боец, решительная и радикальная как в пределах октагона (Катарина — боец и не в переносном смысле тоже, ММА — её любимое занятие), так и в жизни. Она ищет только настоящих чувств, и ради них (или против них?) готова бороться. Под стать ярким девушкам и мужчины, которых режиссёр сделал не менее своеобразными», — говорится в сообщении.

Первые показы комедии пройдут 12 и 13 декабря, начало в 18:00. Стоимость билетов — от 300 до 600 рублей.

Возрастной ценз спектакля — 12+

Постановка осуществляется в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины».

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