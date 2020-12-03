Из-за растущего спроса на хлеб на борту Utair будут продавать булочки

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2020 // Фото: unsplash.com

Авиакомпания Utair вводит продажу пирожков и булочек на бортах самолетов. Первые изделия уже были предложены пассажирам стартового рейса в Занзибар 27 ноября. А томичи смогут попробовать выпечку на рейсах в Москву и обратно, сообщается на сайте компании.



«Изделия из хлеба всегда пользовались спросом, так как это сытный перекус в полете. У нас, кстати, всегда хорошо продавались сэндвичи. Но цена сэндвича — 200 рублей, а пирожок или булочка будут стоить 50 — за счет прямых поставок продуктов от российских производителей. С 15 декабря вводим продажу пирожков и булочек на борту. Они вкусные, с большим содержанием начинки. Всю продукцию пробуем сами и допускаем на рейс только качественные и полезные продукты», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.



Пирожки и булочки будут поставлять на рейс в день изготовления. Их производит для пассажиров Utair цех бортового питания «Скай Фуд Внуково» с соблюдением всех санитарных и противоковидных норм. На производстве каждый пирожок и булочка будут упакованы в индивидуальную обертку.

Пассажирам будет предложено несколько вариантов с разными вкусами. Все начинки тестируются на вкусовые качества в полетных условиях и вводятся постепенно. В декабре на рейсах будут доступны пирожки с капустой и картошкой, а также булочки с корицей и яблоком.



В тестовом режиме пирожки и булочки будут доступны на всех рейсах из Москвы и в Москву, в будущем — по всей маршрутной сети авиакомпании.

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