Томичей просят помочь в поисках пропавшего подростка

2 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

Томские следователи обращаются к томичам с просьбой о помощи в розыске пропавшего Георгия Потовского.

Как уточняют в пресс-службе ведомства, 17-летний подросток ушел из дома на прогулку 30 ноября и не вернулся. Был одет в удлиненную куртку темно-болотного цвета, синие джинсы, светло-коричневые ботинки, шапку бордового цвета с геометрическим рисунком. Носит очки.

По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники из числа следователей и следователей-криминалистов следственного управления.

Всех, кто обладает информацией о местонахождения подростка просят обратиться в СУ СК России по Томской области по телефону 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней), 60-03-34 (отдел криминалистики СУ СКР по Томской области, адрес: г.Томск, пр.Кирова,51), 02/102 (дежурная часть УМВД России по Томской области).

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