В «Точке кипения - Томск» прошла лекция по арт-программированию от московского медиахудожника Вадима Эпштейна

2 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 29 ноября, в пространстве коллективной работы «Точке кипения – Томск» прошла лекция на тему «Creative coding», посвященная взаимодействию человека и программного кода на примере компьютерной графики.

Вадим Эпштейн – московский медиахудожник, теоретик и практик, ведущий российский VJ, в прошлом консультант HP и автор статей по теоретической физике. С 1996 года занимался проектами в разных областях, включая net.art, science art, авангардные мероприятия. За его плечами - сотни выступлений в клубах, на фестивалях и коммерческих мероприятиях, работа с крупнейшими брендами, кураторство фестивалей и выставок. Работы Вадима Эпштейна демонстрировались в галереях Монреаля, Ванкувера, Штутгарта, Парижа, Базеля, Глазго, в Новой Третьяковке, на Московской Биеннале и др. С марта 2009 года - основатель и креативный директор студии оптических иллюзий in[visible].

В своей лекции Вадим Эпштейн уделил внимание эволюции арт-программирования от появления первых устройств, управляемых программными перфолентами, таких как пианола, до современных сложных 3D-проекций, задействующих системы зеркал, проекторов, дыма, которые переносят нас в другую реальность. «В этой части устройства выполняют лишь предписанные автором программы, и в этом смысле не отличаются, по сути, от плеера», - говорит лектор. Также Вадим рассказал о принципах арт-кодинга – emergence complexity, когда есть четкий алгоритм, создающий предсказуемые, хоть и красивые, произведения, и принцип новой органики, когда система сначала выращивается, а потом живет сама по себе.

Отдельное внимание в лекции было уделено генеративному творчеству. Его суть, по словам Эпштейна, раскрывается не в личном творчестве художника, а во взаимодействии с программами, алгоритмами, цифровыми сущностями, которые художник выбирает себе в соавторы.

Основными инструментами для генеративного творчества являются нейросетевые технологии. «То, что сейчас называется нейросетями, это концепции, разработанные в 60-х годах, когда посчитали что мозг представляет собой набор слоев, состоящих из нейронов с определённой функцией. Это достаточно простая математическая модель, но которая через три шага становится бездной, - говорит Вадим. – Нейросети, как таковые, явились отличным следующим шагом развития генеративных возможностей эстетики и органики. Нейросети – это условный, но однозначный соавтор, с которым нужно считаться, имеющий свой прихотливый характер. В отличие от простых генеративных механизмов, от него невозможно получить точный предсказуемый результат, всегда остается доля хаоса».

В лекции было проиллюстрировано множество примеров генеративного творчества с использованием нейросетевых алгоритмов для переноса стиля (яркий пример приложение Prizma), петлеобразные связи, сглаживание, включение математических и геометрических компонентов. Автор привел также несколько собственных проектов, например, ожившего леса на видеопроекции картины художника Виктора Васнецова «Баба-Яга» в Третьяковской галерее.

Также Вадим Эпштейн продемонстрировал работы медиа-художников, созданных с использованием генеративно-состязательных сетей (GAN – Generative adversarial network), которые требуют большого объема данных для самостоятельной генерации лиц, и техники DeepDream, которая, распознавая образы, усиливает их за счет создания «смысловых галлюцинаций и смысловых сбоев».

Также автор поделился своим опытом работы над нейросетевыми системами для генеративного дизайна анимации, имитирующей традиционные азербайджанские ковры и паттерны для Московской международной биеннале современного искусства 2019 года.

Во второй части лекции Вадим Эпштейн ответил на вопросы слушателей о смысловом значении генеративного творчества, обозначив, что для современных художников в этой области важно привлечь внимание к какой-то проблеме благодаря произведению, либо показать демонстрационные версии работ для демонстрации новых технологий в мире и собственных экспериментов, в том числе для привлечения заказчиков на новые проекты. В обсуждении возможностей коммерциализации и тиражирования произведений, созданных генеративным способом, Вадим отметил, что произведения New media art, завязанные на технологии и основанные на коде, уже продаются и выставляются, но это штучные случаи. «Галереи и кураторы пытаются «нащупать» принцип работы с подобными вещами: то ли их нужно консервировать вместе с компьютером, чтобы показывать в том же виде, то ли документировать, не пытаясь сохранить изначальный носитель, то ли их нужно воспроизводить через те же алгоритмы на другом «железе», - рассуждает лектор. По его словам, каждый успешно реализованный проект по-своему решает эти вопросы, и конкуренция пока не ощутима.

Запись лекции можно посмотреть на YouTube-канале «Точки кипения – Томск» по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами

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