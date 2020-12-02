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Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области установлены 205 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 247 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства заболевших — 94 человек — есть признаки ОРВИ, у 12 пневмония. У остальных 90 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 45 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 18 846 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 13 916, умерших 171.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,99.

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